Corinthians faz consulta por Erick Pulga; veja quanto o Ceará pode receber em eventual negociação

O Corinthians tem interesse na contratação do atacante Erick Pulga, destaque do Ceará na temporada 2024. O clube paulista teria feito inclusive uma consulta para saber as condições necessárias para conseguir contratar o jogador de 23 anos.

As informações são do ge, que confirmou que apesar do interesse do Corinthians, nenhuma proposta oficial da equipe paulista pela contratação de Erick Pulga foi feita até o momento da publicação desta matéria.

Legenda: Erick Pulga com a camisa do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

QUANTO O CEARÁ PODE RECEBER EM EVENTUAL SAÍDA DE PULGA

Ainda de acordo com a reportagem do ge, ao fazer a consulta sobre Erick Pulga, a diretoria do Corinthians recebeu a informação que uma possível contratação do atacante custaria entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.

Erick Pulga é peça fundamental no ataque do Ceará. O camisa 16, de apenas 23 anos, é o artilheiro do time na temporada. Ao todo, são dez gols marcados e duas assistências.