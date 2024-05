Ceará alcançou menos da metade da meta de receitas de premiação para 2024; veja valores

A eliminação do Ceará para o CRB na Copa do Brasil é sentida não apenas do ponto de vista desportivo, mas também do financeiro. O clube cearense não conseguiu alcançar o valor de receitas de premiação equivalente às suas metas esportivas para 2024.

Caso atingisse as metas esportivas traçadas pelo Ceará no início da temporada, de alcançar as semifinais da Copa do Nordeste e as quartas da Copa do Brasil, o Vovô embolsaria ao todo, com receitas de premiação e participação, R$ 14,2 milhões.

Legenda: O Ceará perdeu para o CRB e foi eliminado da Copa do Brasil de 2024 Foto: Kid Júnior / SVM

Avançar até as semifinais da Copa do Nordeste renderia ao Vovô uma premiação total de R$ 4,5 milhões. No caso da Copa do Brasil, conseguir chegar até as quartas de final da competição resultaria em uma premiação total de R$ 9,7 milhões.

Premiação prevista pelas metas na Copa do Nordeste : R$ 4.500.000

: R$ 4.500.000 Premiação prevista pelas metas na Copa do Brasil : R$ 9.700.000

: R$ 9.700.000 Premiação total prevista pelas metas: R$ 14.200.000

Dentro de campo, o Vovô parou nas quartas do Nordestão e na terceira fase da Copa do Brasil. O clube teve uma receita com premiações de R$ 6,02 milhões, considerando a premiação na Copa do Nordeste, de R$ 3,82 milhões, e na Copa do Brasil, de R$ 2,2 milhões.

Receita de premiação na Copa do Nordeste : R$ 3.825.000

: R$ 3.825.000 Receita de premiação na Copa do Brasil : R$ 2.200.000

: R$ 2.200.000 Receita de premiação total: R$ 6.025.000

Comparando as expectativas do clube, expostas nas metas esportivas, e aquilo que de fato a equipe conseguiu arrecadar em 2024 com premiações e participações, o Ceará atingiu 42,4% da meta de receitas de premiação estimada para a temporada.

Legenda: Vagner Mancini, técnico do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ceará havia publicado inicialmente um outro documento, de previsão orçamentária para 2024, onde previa uma receita de R$ 10,9 milhões em premiações e participações. Na prática, essa receita por de R$ R$ 6,02 milhões.