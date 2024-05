Presidente do Corinthians e empresário de Erick Pulga se reúnem para negociar atleta

Destaque do Ceará na temporada, Erick Pulga está perto de acerto com o Corinthians. O presidente do time paulista, Augusto Melo, e o empresário do jogador, Paulo Pitombeira, se reuniram para discutir a negociação do atleta cearense. A informação é do jornalista André Hernan, publicada nesta quinta-feira (23).

"Corinthians tem uma dívida com Paulo Pitombeira, e o agente optou por não acionar o Corinthians na justiça", relatou Hernan.

Erick Pulga é peça fundamental no ataque do Ceará. O camisa 16, de apenas 23 anos, é artilheiro do time. Ao todo, são dez gols marcados e duas assistência. Ele volta a atuar nesta quinta-feira (23), diante do CRB, após tratar lesão.

O Alvinegro entra em campo a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. A equipe enfrenta o CRB em duelo decisivo por vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Acompanhe ao vivo e em tempo real.