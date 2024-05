Ceará perde para o CRB no Castelão e está eliminado da Copa do Brasil

O Ceará está eliminado da Copa do Brasil. O Vovô foi derrotado pelo CRB por 1 a 0 no Castelão na noite desta quinta-feira (23), com gol de Gegê, aos 25 do 1º tempo. No jogo de ida, o Alvinegro havia perdido por 1 a 0 em Alagoas, no estádio Rei Pelé e com mais uma derrota, se despede da competição na 3ª Fase.

Com a eliminação, o Alvinegro volta suas atenções para a Série B, competição que resta na temporada, entrando em campo no domingo (26), contra a Chapecoense, no Castelão, às 18h30, pela 7ª rodada.

Como foi o jogo

O Ceará começou a partida em ritmo intenso, tentando pressionar o CRB desde o início. A primeira chance do Vovô surgiu aos 10 minutos: De Lucca lançou a bola na área, e Erick Pulga desvia para defesa de Matheus Albino.

Aos 16, Recalde mandou para as redes, mas a arbitragem marcou impedimento.Em outra chance, aos 19, Erick Pulga achou Matheus Bahia, que mandou pra fora.

Foi quando aos 25, o CRB fez 1 a 0: Gegê recebe na entrada da área, chuta fraco, mas a bola desvia em Jean Irmer, bate em Richard, e entra.

Legenda: Em um 1º tempo debaixo de chuva, o Ceará pressionou, mas sofreu um gol que complicou sua busca pela vaga Foto: Kid Junior/SVM

Depois do gol sofrido, o Ceará ficou mais ansioso e errando demais nas tentativas. Aos 37, Recalde lançou Matheus Bahia, que mandou por cima.

Aos 40, na melhor chance, Erick Pulga cruza, a bola passa pelo goleiro e Raí Ramos cabeceia pra fora com o gol aberto.E na última oportunidade do 1º tempo, após cobrança de escanteio de Lourenço, Jean Irmer cabeceou para defesa do goleiro.

Eliminação

O Ceará voltou para a etapa final com Aylon no lugar de Raí Ramos, já que precisava virar o jogo para ir para os pênaltis.E rapidamente passou a criar oportunidades, em chutes de fora da área com De Lucca, Jonathan e Aylon.

Aos 10, Erick Pulga bateu cruzado e o goleiro Matheus Albino espalmou.O Ceará teve grande chance aos 18: Lourenço mandou na área, Barceló ganhou na dividida, e Erick Pulga bateu colocado raspando a trave.

Legenda: O Ceará precisava de dois gols no 2º tempo, mas não conseguiu furar a defesa do CRB Foto: KID JUNIOR / SVM

O CRB respondeu aos 19, em contra-ataque, Anselmo Ramon achou Labandeira livre de marcação, entrou na área, e bateu cruzado para grande defesa de Richard.

O Vozão teve grande chance aos 30, com Bruninho lançando Saulo Mineiro, que faz o corta-luz para Erick Pulga, e o atacante bate no canto para grande defesa de Matheus Albino. No rebote, quase sem ângulo, Saulo Mineiro mandou pra fora.

Com o CRB fechado na defesa, o Vovô continuou atacando em busca de dois gols, mas já sem força para criar chances de perigo. Assim, o time alagoano segurou o resultado e saiu classificado do Castelão.

COMO FOI O TEMPO REAL