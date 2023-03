Investimento do Ceará em Erick Pulga e quanto o Ferroviário recebe da transferência; veja valores

O Ceará anunciou a contratação do atacante Erick Pulga, ex-Ferroviário. Atual artilheiro da Copa do Nordeste de 2023, com seis gols, o atleta de 22 anos chega ao Vovô com contrato até 2025. O Diário do Nordeste apurou que o investimento foi de R$ 600 mil por 50% dos direitos econômicos.

A aquisição ocorre junto ao Atlético-CE, que o revelou e segue com 50%. No acordo, o Alvinegro de Porangabuçu também cedeu 10% do passe ao Ferroviário. Logo, em uma venda, lucrará com 40%.

Assim, os direitos econômicos de Erick Pulga são divididos em: 50% do Atlético-CE, 40% do Ceará e 10% do Ferroviário. Internamente, o atacante é tido como um ativo de alta chance de valorização.

A transferência ainda rendeu aos cofres do Tubarão da Barra. Como tinha um vínculo de empréstimo com o jogador até 30 de outubro, o clube aceitou a liberação antecipada após receber a proposta e garantiu 30% do valor da venda, ou seja, terá R$ 180 mil (e a chance de lucro futuro).

No fim, Erick Pulga está de casa nova. Natural de Fortaleza/CE, com passagens por diversas equipes como Maracanã-CE, Campinense-PB e Madureira-RJ, tem a grande oportunidade da carreira. Na atual temporada, em grande fase, tem nove gols e três assistências pelo Ferroviário.