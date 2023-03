Ceará anuncia contratação do atacante Erick Pulga; saiba detalhes

O Ceará anunciou a contratação do jovem atacante Erick Pulga para a disputa da Série B do Brasileirão 2023. O jogador de 22 anos foi um dos destaques do futebol nordestino no início da atual temporada, atuando com a camisa do Ferroviário. O atleta pertencia ao Atlético-CE e estava emprestado ao Tubarão da Barra. Ele chega em definitivo ao Ceará.

Na última terça-feira (28) o Ferroviário já havia confirmado a saída antecipada do jogador do elenco coral. Ele possuía vínculo de empréstimo com a equipe até o dia 30 de outubro de 2023. Com a camisa da equipe, o jogador de 22 anos somou nove gols e três assistências em 22 jogos disputados na atual temporada. Ele é o atual artilheiro da Copa do Nordeste.

Na negociação, o Ceará adquiriu 50% dos direitos econômicos de Erick Pulga. Caso o atacante seja vendido futuramente, 10% desses direitos serão repassados ao Ferroviário. Erick chega em definitivo ao Ceará, com contrato válido até 2025.

Erick Pulga é agora o 11º atacante do elenco do Ceará, ao lado de Álvaro, Caio Rafael, Daniel, Erick, Hygor Cléber, Janderson, Leandro Carvalho, Luvannor, Pedrinho e Vitor Gabriel. O jovem atacante também é o 17º reforço anunciado pelo Ceará para a disputa da temporada 2023.

FICHA TÉCNICA | ERICK PULGA

Nome: Erick da Costa Farias

Posição: atacante (ponta)

Nascimento: 02/10/2000 (22 anos)

Naturalidade: Fortaleza (CE)

Altura: 1,69 m

Clubes: River-PI, Atlético-CE, Madureira, Campinense, Maracanã e Ferroviário.