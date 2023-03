Ceará anuncia contratação de atacante Pedrinho

O Ceará anunciou nesta terça-feira (28), a contratação do atacante Pedrinho. O jogador de 21 anos se destacou na campanha do Volta Redonda no Campeonato Carioca e chega com contrato de dois anos com o Vovô.

O Alvinegro adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta e terá a opção de compra de mais 20% durante o período do contrato.

Carreira

Formado na base da Ponte Preta, Pedrinho se profissionalizou na equipe de Campinas em 2020, permanecendo no clube até o ano passado, quando teve uma passagem pelo Akritas Chlorakas, equipe do Chipre.

No Volta Redonda desde o início do ano, Pedrinho foi um dos principais nomes da campanha do clube semifinalista do Cariocão 2023. Na atual temporada, Pedrinho já marcou quatro gols e deu três assistências.



Ficha técnica

Pedro Antônio Pimentel Ferreira (Pedrinho)

Posição: atacante

Idade: 21 anos

Clubes onde passou: Ponte Preta, Akritas Chlorakas/CHI, Volta Redonda e Ceará.