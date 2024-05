Athletico-PR tem interesse na contratação de Erick Pulga e faz sondagem pelo artilheiro do Ceará

O atacante Erick Pulga, artilheiro do Ceará em 2024, teve a sua situação sondada pelo Athletico-PR. O Diário do Nordeste apurou que o jogador recebeu uma sondagem da equipe paranaense, que tem interesse na sua contratação.

Apesar da sondagem, nenhuma proposta oficial por parte do Athletico-PR foi feita até o momento pela contratação de Erick Pulga. O atacante de 23 anos tem contrato com o Ceará até o final de dezembro de 2025.

Legenda: Erick Pulga marcou o 2º gol do Ceará na vitória contra o Amazonas Foto: KID JUNIOR / SVM

Na última semana, o Diário do Nordeste havia noticiado que o Corinthians também tem interesse na contratação de Erick Pulga e teria feito inclusive uma consulta para saber as condições necessárias para conseguir contratar o jogador de 23 anos.

Erick Pulga é peça fundamental no ataque do Ceará. O camisa 16, de apenas 23 anos, é o artilheiro do time na temporada. Ao todo, são dez gols marcados e duas assistências.