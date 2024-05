Ceará vai anunciar maior patrocinador da história do clube nesta quarta-feira (29)

O pronunciamento do presidente do Ceará, João Paulo Silva, na tarde desta quarta-feira (29), será para anunciar o novo patrocinador máster do clube. A fala do executivo está agendada para começar às 13h45, em Carlos de Alencar Pinto.

O Diário do Nordeste apurou que o novo patrocinador máster do Ceará será uma casa de apostas, que pagará o maior valor de patrocínio da história do Vovô. O nome da empresa e o valor do contrato ainda não foram confirmados.

A expectativa é que a empresa anunciada seja a casa de apostas Esportes da Sorte e o valor do patrocínio deve superar os R$ 36 milhões que seriam pagos pela casa de apostas Blaze, que também chegou a negociar com o Ceará nas últimas semanas.

Legenda: João Paulo Silva, presidente do Ceará Foto: Fabiane de Paula/SVM

Anteriormente, o Diário do Nordeste havia noticiado negociações do Ceará com duas casas de apostas: Blaze e Parimatch. As conversas, porém, não avançaram conforme o esperado e não houve acordo em nenhum dos dois casos.

No início de maio o Ceará oficializou a descontinuidade do contrato de patrocínio firmado com a casa de apostas Estrela Bet, patrocinadora master do clube desde abril de 2023. O distrato foi amigável e não gerou nenhum tipo de multa para as partes.

O acordo entre Ceará e Estrela Bet previa o pagamento de R$ 30 milhões em três anos, sendo R$ 10 milhões por temporada. Os valores classificavam o contrato como o maior da história do Alvinegro de Porangabuçu, até então.