Sobrinho de Heleno, Jonathan brilha no profissional do Ceará e tem multa milionária; veja detalhes

O zagueiro Jonathan chamou a atenção nos últimos jogos do Ceará. Revelado na base alvinegra, o atleta de 20 anos e 1,87m se tornou titular no profissional e mostrou qualidade. Assim, no melhor momento da equipe pela Série B, o jogador é mais uma alternativa para o técnico Vagner Mancini.

O detalhe: Jonathan chegou ao clube como atacante. Sobrinho do ex-volante Heleno, foi indicado ao Vovô pelo tio e realizou testes na Cidade Vozão, em Itaitinga. O avaliador era o ídolo alvinegro João Marcos, que o mudou de posição nos exames e, depois, o aprovou para as categorias de base.

Assim, está no clube há cinco anos. Até o Sub-20, teve propostas recusadas de Athletico-PR, Grêmio e Flamengo. A decisão da gestão alvinegra foi apostar na evolução técnica do zagueiro.

O contrato é até o fim de 2025. O Diário do Nordeste apurou que o vínculo tem metas de aumento salarial com jogos no profissional e multa rescisória milionária, com diferenças entre mercado nacional e internacional. Em caso de proposta do exterior, por exemplo, o valor é US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 30 milhões).

Legenda: Jonathan foi integrado ao elenco principal do Ceará em 2023 Foto: Felipe Santos / Ceará

No principal desde 2023, soma 13 jogos. Com a camisa 55, se destaca pela velocidade, pelo jogo aéreo e pela qualidade para a construção desde o campo defensivo. As exibições contra Operário-PR e Chapecoense e CRB o consolidaram na posição.

"Sobre oportunidade aos atletas da base, estão fazendo jus. O Jonathan, nesses últimos jogos, assim como o David Ricardo, que tem mais experiência, foram peças que jogaram os dois jogos inteiros e estão inteiros, pois são jovens e com energia. O time precisa desse perfil para a sequência da Série B", afirmou.

No setor, o comandante tem seis alternativas de zagueiro: Matheus Felipe, Ramon Menezes, David Ricardo, Yago, Jonathan e Jean Irmer - improvisado. Desse grupo, Jonathan é o mais jovem e, mesmo com idade para o Sub-20, foi cedido totalmente ao profissional.