Presidente do Ceará faz pronunciamento oficial na sede do clube; veja detalhes

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, fará um pronunciamento oficial no início da tarde desta quarta-feira (29), em Carlos de Alencar Pinto, sede do clube. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Vovô.

Apesar disso, não foi informado o motivo do pronunciamento oficial, que está marcado para acontecer às 13h40, na sala de imprensa Sérgio Pinheiro, em Porangabuçu.

Legenda: João Paulo Silva em entrevista coletiva Foto: Israel Simonton/Ceará SC

Logo após o pronunciamento oficial de João Paulo Silva, o goleiro Richard também conversará com a imprensa em coletiva de pré-jogo.

Na sexta-feira (31), o Ceará recebe o Coritiba na Arena Castelão, às 19h, em mais uma rodada da Série B do Brasileirão.