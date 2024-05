Ceará pode entrar no G4 da Série B após 8ª rodada se vencer o Coritiba; Veja cenários

Após vencer a Chapecoense pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará saltou para o 6º lugar com 12 pontos, um a menos que o Avaí, time que abre o G4. A aproximação permite que o Vovô chegue ao G4 após a 8ª rodada, quando recebe o Coritiba, na sexta-feira (31), às 19 horas, no Castelão.

Se conseguir, o Vozão voltará ao grupo de acesso após 45 rodadas ausente. A última vez que o Vozão esteve no G4 da Série B foi na última rodada de 2017, ano do acesso. Depois de 5 anos seguidos na Série A, o Alvinegro passou todas as rodadas da Série B de 2023 fora do G4, portanto, são 38 de 2023 e as 7 já disputadas deste ano.

Classificação da Série B

Legenda: A classificação da Série B antes da 8ª rodada tem o Ceará em 6º com 12 pontos Foto: Reprodução / CBF

Veja o que o Ceará precisa para entrar no G4:

Se vencer o Coritiba, o Vovô chega a 15 pontos e precisa torcer para que 2 dos 4 adversários diretos percam pontos: América Mineiro (2º colocado com 15), Goiás (3º colocado com 14), Avaí (4º com 13 pontos) ou Sport (5º colocado com 12 pontos).

O detalhe é que como há um confronto direto, entre Goiás e Sport. Se este jogo terminar empatado, o Ceará só ultrapassaria o Verdão se tirasse 5 gols de saldo. Portanto, seja com empate ou um vencedor neste jogo, o Vovô ainda precisaria que América ou Avaí tropecem.

Veja os jogos que interessam ao Ceará

Goiás x Sport - Serrinha - 31/05 - 21:30

Ituano x Avaí - Novelli Júnior - 02/06 - 18:30

Paysandu x América-MG - Curuzu - 04/06 - 21:30