Vagner Mancini vai completar 40 jogos pelo Ceará e é o técnico mais longevo desde Guto Ferreira

O técnico Vagner Mancini está prestes a completar 40 jogos à frente do Ceará desde que retornou ao Alvinegro de Porangabuçu, em 2023. Atualmente com 39 partidas, ele alcançará a marca na partida contra o Coritiba, na próxima sexta-feira (31), pela Série B.

Os números também colocam Vagner Mancini como o treinador mais longevo à frente do Ceará depois de Guto Ferreira, que entre as temporadas 2020 e 2021 comandou o Vovô em 96 jogos, sendo o técnico do Ceará mais longevo dos últimos anos.

VEJA LONGEVIDADE DOS ÚLTIMOS TÉCNICOS DO CEARÁ

Guto Ferreira (2020-2021) - 96 jogos Vagner Mancini (2023-2024) - 39 jogos Tiago Nunes (2021-2022) - 32 jogos Gustavo Morínigo (2023) - 24 jogos Dorival Júnior (2022) - 18 jogos Marquinhos Santos (2022) - 17 jogos Eduardo Barroca (2023) - 13 jogos Guto Ferreira (2023) - 12 jogos Lucho González (2022) - 11 jogos Juca Antonello (2022) - 5 jogos

Legenda: Vagner Mancini durante jogo do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Em sua segunda passagem como técnico do Ceará, Vagner Mancini soma 39 jogos, 14 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. O aproveitamento total do treinador à frente do Vovô nesta passagem é de 47,86%.

Contra o Coritiba, Mancini chegará a 40 jogos seguidos como treinador do Ceará. As equipes entram em campo na próxima sexta-feira (31), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a oitava rodada da Série B do Brasileirão 2024.