Ferroviário x ASA: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Ferroviário enfrenta o ASA de Arapiraca-AL neste sábado (6), pela 1ª Fase Eliminatória da Copa do Nordeste. O Tubarão da Barra manda jogo único às 16 horas no Presidente Vargas por uma vaga na próxima fase de mata-mata.

Com novo treinador, Matheus Costa, que substitui Paulinho Kobayashi, que agora treina o Capital-DF, o Ferrão espera iniciar bem 2024, assim como fez no ano passado, superando o mesmo adversário na mesma fase: após empate em 1 a 1, avançou nas penalidades, para superar o Confiança em seguida e entrando na Fase de Grupos.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Nosso Futebol e Verdinha

Palpites

inter@



Como chega o Ferroviário

A preparação do Ferroviário começou desde o dia 22 de novembro, quando se reapresentou, com um grupo reformulado - foram 14 contratações - e renovações importantes, como o goleiro Douglas Dias, o lateral Wesley, o zagueiro Geninho, o volante Lincoln, o meia Tarcísio e o atacante Ciel, terminando com dois amistosos. O time venceu o Potiguar por 1 a 0 e empatou com o Horizonte em 1 a 1.

O técnico Matheus Costa avaliou o período de treinamentos e amistosos.

"Vejo de forma positiva. Nós tivemos cinco semanas de preparação. É raro isso no nosso futebol, conquistar mais de um mês de pré-temporada. Então a gente conseguiu analisar todos os nossos atletas, conseguimos diversificar as equipes para chegar a um resultado em comum e chegar à equipe titular. Quando se tem tempo, você consegue definir a equipe", disse ele.

O atacante Soares elogiou a preparação coral para a estreia.



“Desde que eu cheguei, a preparação está sendo boa. Trabalho está sendo bom com o professor. A gente está vendo a evolução. Sei que a gente vai conseguir os objetivos da gente na estreia, no sábado”, afirmou Soares.

Prováveis Escalações

Ferroviário

Douglas Dias; Wesley, Vermut, Willian Rocha e Daniel Vançan; Lincoln, Ralf e Soares; Vincícius Alves, Ciel e Gabryel Martins.

ASA

Bruno Pianissola; Paulinho, Rômulo, Roni Lobo e Gabriel; Colina e Allef; Didira, Wermeson (Anderson Feijão) e Iago; Gilvan

Ficha Técnica

Local: Presidente Vargas

Data: 6/1/2024

Horário: 16 horas

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistente 1: Elson Araújo da Silva (MA)

Assistente 2: Ivanildo Gonçalves da Silva (MA)