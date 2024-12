Ceará acerta renovação com técnico Léo Condé para a temporada 2025; veja detalhes

Léo Condé será o técnico do Ceará na temporada 2025. O Alvinegro de Porangabuçu acertou a renovação de contrato do treinador, que agora tem vínculo com o Vovô até o final da temporada 2025. Condé chegou ao Ceará no decorrer da temporada 2024 e conduziu o time à conquista do acesso à Série A do Brasileirão.

A diretoria do Ceará já havia confirmado o interesse em renovar o contrato de Léo Condé, bem como o desejo do próprio treinador em permanecer em Porangabuçu. As conversas avançaram e chegaram a um desfecho positivo com a renovação do contrato do treinador. O presidente João Paulo Silva confirmou a informação durante entrevista ao jornal O Povo.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, as reuniões iniciais de Léo Condé com o departamento de futebol do Ceará para o planejamento da temporada 2025 acontecerão remotamente, enquanto o treinador não retorna à capital cearense.

'Rei do acesso'

Aos 46 anos, Léo Condé chegou ao Ceará no final de junho de 2024, após a demissão de Vagner Mancini. À frente do Vovô, foram 23 partidas, 13 vitórias, sete derrotas e três empates, conquistando o acesso à elite do Campeonato Brasileiro.