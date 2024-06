Vídeo mostra sucuri de cinco metros atravessando rodovia no Acre; veja

Uma cobra sucuri de cinco metros foi vista atravessando a Rodovia AC-405 em Cruzeiro do Sul, no Acre, no último sábado (15). O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Veja vídeo

Conforme o g1, o biólogo Salatiel Clemente foi responsável pelas imagens do animal. No vídeo é possível ver a cobra com feridas.

"Ela tava com marcas de terçadadas [golpes de facão] no meio do corpo, distantes uma das outras", Salatiel. O homem também informou que pediu para os motoristas esperarem o animal atravessar a rodovia.

O Corpo de Bombeiros confirmou ao g1 que os ferimentos podem ter sido feitos com um facão.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) levou o animal a base de Cruzeiro do Sul. A sucuri deve ser transferida para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Rio Branco.