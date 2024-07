Príncipe William brigou com rei Charles para não 'substituir' Kate em compromissos reais, diz jornal

A relação entre o príncipe William e o rei Charles III estaria estremecida após o pai querer substituir a nora, a princesa Kate Middleton, em compromissos reais. O filho não concorda com o monarca, que desejaria afastar a esposa do primogênito dos deveres oficiais devido ao tratamento dela contra um câncer.

Segundo reportagem publicada no domingo (7) pelo jornal português Flash!, rei Charles “considera de suma importância que alguma integrante da família real assuma a agenda” da princesa de Gales e passe a atuar na monarquia como um “membro mais ativo”.

“É essencial para a Coroa ter uma figura que ocupe midiaticamente o vazio deixado por Kate”, teria dito o rei.

No entanto, o príncipe William não concorda com a posição do pai e teria se oposto a ideia. “Ele está irredutível. Não quer promover a prima [a princesa Eugenie] como membro de grande destaque no seio da família real”, detalhou a reportagem.

Agenda de Kate Middleton

Em abril deste ano, um mês após a nora divulgar oficialmente o diagnóstico de câncer, rei Charles chegou a elencar algumas integrantes da realeza para substituir a princesa de Gales. Nomes como Zara Tindall, filha da princesa Anne, Sophie de Edimburgo, esposa do príncipe Edward, e Lady Louise Mountbatten-Windsor, primogênita de Sophie e Edward, chegaram a ser cogitados.

No mês seguinte, segundo o tabloide britânico Daily Mail, o monarca teria convocado as sobrinhas, as princesas Beatrice e Eugenie, para substituir a esposa de William. Filhas do príncipe Andrew, as irmãs não integram o núcleo que atua na realeza. Apesar disso, aceitaram auxiliar o tio enquanto Kate estivesse em tratamento.

“Vamos ver quem ganha esse braço de ferro, se o pai ou o filho”, acrescentou o jornal português sobre o conflito na família real do Reino Unido.