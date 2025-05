Com pedidos por união e contra a marginalização de pobres, Papa Leão XIV faz missa inaugural

O Papa Leão XIV celebrou a missa inaugural do pontificado na manhã deste domingo (18) na Basílica São Pedro. Na homilia, ele relembrou do antecessor, Papa Francisco, pediu unidade da Igreja Católica e criticou a marginalização dos mais pobres.

O novo pontífice chegou para a celebração no Papa Móvel, percorrendo a Praça de São Pedro. No trajeto, parou o veículo duas vezes para abençoar bebês.

Ao chegar a Basílica, Leão XIV foi até a tumba de Pedro, considerado o primeiro papa da Igreja Católica, onde realizou orações. Para a missa, o papa renunciou ao tradicional trono — colocado, geralmente, atrás do altar — e pediu para receber os itens simbólicos na frente do altar.

Foram entregues a Leão XIV o Pálio — pano branco de lã que representa o pontífice como pastor à frente da Igreja — e o Anel de Pescador, fabricado exclusivamente para o papa, usado para selar documentos.

Legenda: Papa Leão XIV percorre Praça São Pedro no Papa Móvel Foto: Stefano Relladini/AFP

União, amor e atenção aos pobres

A homilia de Leão XIV deu mais indicativos de como deve ser o pontificado dele. Ao falar sobre Papa Francisco, ele se emocionou.

O novo papa lembrou os 'dias de tristeza' após a morte do argentino e deu mais indícios de continuidade do legado de Francisco, dado o tom pastoral do primeiro discurso.

Legenda: Missa marca início de pontificado de Papa Leão XIV Foto: Tiziana Fabi/AFP

Ele pregou a união da Igreja com países em que o catolicismo não é predominante. Ele defendeu ainda uma "Igreja Unida".

"Quero uma Igreja unida, que seja fermento para um mundo reconciliado. Ainda vemos demasiado dano e discórdia causadas pelo ódio por um paradigma humano que explora os recursos da terra e marginaliza os pobres". Papa Leão XIV Em missa inaugural do pontificado

"Dentro dessa massa, queremos ser um pequeno fermento de esperança e de unidade. Olhai para Cristo, aproximem-se dele. Escutem a palavra de amor para que se torne sua única família", completou.

Participação de fiéis e líderes mundiais

A missa inaugural de Leão XIV foi considerado o maior evento do Vaticano desde o funeral do Papa Francisco, no último dia 26 de abril.

Na Praça São Pedro, fiéis carregavam bandeiras dos EUA, país natal de Leão XIV, e do Peru, onde ele atuou como missionário e foi nomeado bispo. Leão XIV tem inclusive cidadania peruana e mencionou apenas o país sul-americano no discurso feito logo após se torna papa.

Legenda: Fiéis lotaram a Praça São Pedro para assistir missa inaugural de Leão XIV Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Durante a celebração, as pessoas entoavam "Viva il Papa" ("Viva o Papa") e "Papa Leone", seu nome em italiano.

O vice-presidente Geraldo Alckmin participou da missa representando o Brasil. Ele esteve ao lado de diversos outros líderes mundiais, como o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen também esteve presente na celebração, além diversos membros das realezas europeias também estiveram presentes.

Foram registradas ainda a participação de representantes de países como Peru, Nigéria, Itália, Canadá e Austrália.