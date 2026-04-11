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EUA e Irã negociam possível acordo de paz

Essa é a primeira vez que delegações de ambos os países se encontram para negociações; Paquistão é o responsável pela mediação.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Conflito envolve Estados Unidos, Israel e Irã.
Legenda: Conflito envolve Estados Unidos, Israel e Irã.
Foto: AGÊNCIA ESPACIAL EUROPEIA / AFP.

Representantes dos Estados Unidos e do Irã iniciaram, na manhã deste sábado (11), as  negociações sobre um possível acordo de paz para os conflitos no Oriente Médio. A informação foi divulgada pela agência de notícias iraniana FARS. 

Essa é a primeira vez que delegações dos dois países se encontram pessoalmente. A mediação do debate está sendo feita pela delegação paquistanesa em Islamabad, no Paquistão. 

A delegação americana chegou ao local da negociação na madrugada deste sábado e a delegação iraniana um dia antes, na sexta-feira (10). As informações são da CNN Brasil. 

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Eles foram recebidos pelo chefe do Exército do Paquistão, o marechal de campo Asim Munir, e pelo ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar.

Inicialmente, os encontros seriam indiretos, com troca de mensagens entre salas separadas, mas, os líderes inciaram os diálogos frente a frente. 

O que o Irã quer negociar?

A delegação iraniana é liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, e pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi. 

Eles insistem que a parte mais crucial do acordo depende de uma comunicação entre EUA e Isarael. Os líderes insistem que Israel deve parar com os ataques no Líbano, pontuando que isso faz parte do acordo para suspensão dos combates no Oriente Médio. 

No final de março, o  primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, determinou a ampliação das operações militares no sul do Líbano

Na última quarta-feira (8), ataques israelenses no Líbano deixaram cerca de 350 mortos e mais de 800 feridos, segundo balanço das autoridades do país.

O principal negociador iraniano destacou que apesar de haver "boa vontade" para resolução do conflito, eles não confiam nos EUA. A delegação alertou ainda que pode intensificar o conflito se não houver avanço nas negociações de paz. 

Além do fim dos ataques ao Líbano, os líderes pedem o fim das sanções e maior controle do estreito de Ormuz - principal rota marítima de petróleo do mundo. 

O que os Estados Unidos quer negociar?

A delegação americana é liderada pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff. O genro de Trump, Jared Kushner, também compõe a equipe de negociações. 

Os americanos afirmam que o conflito do Líbano não faz parte do acordo. Antes de ir ao Paquistão, Vance disse a repórteres na pista de decolagem que se os iranianos estivessem dispostos a negociar de boa-fé, eles também estaria dispostos a "estender a mão". 

"Mas se tentarem nos enganar, descobrirão que a equipe de negociação não está tão receptiva”, afirmou o republicano. 

Estas são as primeiras negociações oficiais presenciais entre EUA e Irã desde 2015, quando chegaram a um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

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