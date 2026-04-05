Piloto americano de jato derrubado pelo Irã é resgatado após operação especial, confirma Trump
Declaração foi dada na madrugada deste domingo (5). Piloto estava nas montanhas do Irã
A corrida contra o tempo para resgatar o piloto de jato americano derrubado na última sexta-feira (3), no Irã, finalmente terminou. Na madrugada deste domingo (5), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou o resgate do militar.
"São e salvo", declarou ele em um post nas redes sociais. "Nas últimas horas, as Forças Armadas dos EUA realizaram uma das operações de busca e resgate mais ousadas da história dos EUA, para um de nossos incríveis oficiais de tripulação".
Na mesma publicação, ele deseja Feliz Páscoa aos "compatriotas americanos", e destaca, em letras maiúsculas: "Nunca deixaremos um combatente americano para trás".
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A confirmação aconteceu pouco depois de o resgate ser revelado pela agência de notícias Reuters e pela rede catari "Al Jazeera". Antes disso, dados sobre o sucesso da missão vinham de fontes do governo norte-americano ao canal internacional.
Essas fontes indicavam que o resgate havia ocorrido em meio a um "tiroteio pesado", mas que a equipe ainda tentava sair do Irã. As informações são do g1.
Segundo o comunicado de Trump, o militar permaneceu escondido em solo durante os dois dias em que esteve desaparecido.
A operação para retirá-lo contou com o envolvimento de centenas de tropas de operações especiais e monitoramento constante por aeronaves, que entraram no espaço aéreo iraniano para realizar a extração.
Entenda o caso
O jato onde o militar americano estava, o caça F-15E, foi abatido por defesas aéreas iranianas em uma região montanhosa no sudoeste do país. Dois tripulantes estavam a bordo e conseguiram ejetar antes da queda.
Enquanto um dos militares foi localizado e salvo pelos Estados Unidos poucas horas após o incidente, o segundo permanecia desaparecido até então.
A busca pelo tripulante do F-15E tornou-se uma "corrida contra o relógio". Para se ter ideia, o regime iraniano mobilizou tropas por terra e ofereceu uma recompensa de US$ 60 mil (cerca de R$ 300 mil) para moradores que ajudassem a capturar o piloto americano.
Foi a primeira vez na guerra que aviões tripulados dos EUA são abatidos dentro do território iraniano. Donald Trump, que anteriormente havia declarado que a defesa aérea do Irã estava fragilizada, deu um ultimato de 48 horas para que o país aceitasse um acordo, sob ameaça de ataques severos a infraestruturas de energia e petróleo.
Além do F-15E, um segundo avião militar americano, modelo A-10 Thunderbolt II, também teria sido abatido na sexta-feira perto do Estreito de Ormuz. O piloto desta segunda aeronave, que estava sozinho, foi resgatado com sucesso, conforme o jornal The New York Times.