Astronautas da missão Artemis II acordam com música de Chappell Roan

Uma música da cantora Chappell Roan foi o “toque de despertar” dos astronautas da missão Artemis II na manhã deste sábado (4).

A canção escolhida foi “Pink Pony Club”, um dos maiores sucessos da artista. O momento foi transmitido ao vivo no canal da Nasa no YouTube.

No vídeo, é possível conferir que a música não foi tocada na íntegra. “Estávamos todos ansiosamente aguardando o refrão”, brincou um dos integrantes da tripulação. "Tentaremos de novo na próxima", respondeu um membro da agência.

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Confira vídeo do momento:

The Artemis 2 crew is officially awake onboard Orion ‘Integrity.’ Their song of choice this morning? “Pink Pony Club” by @ChappellRoan.



However, the DJ at Mission Control Center Houston didn’t quite let it get to the crew’s favorite part of the song.



Watch/listen: pic.twitter.com/CHP05LrS00 — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) April 4, 2026

No Instagram, a agência especial explicou que as músicas de despertar são tocadas pelo Centro de Controle da missão Artemis II diretamente do Centro Espacial Johnson, em Houston.

"É uma maneira divertida de começar o dia com o pé direito", diz a legenda da publicação da Nasa.

Chappell Roan esteve envolvida em polêmica no Brasil

“Pink Pony Club” é um dos maiores sucessos de Chappell, que veio ao Brasil em março para uma apresentação no Lollapalooza. No País, a artista esteve envolvida em uma polêmica.

O jogador Jorginho, do Flamengo, acusou um segurança que seria da equipe de Chappel de ter feito a enteada dele chorar ao afirmar que a criança teria "assediado" a artista.

O relato do brasileiro repercutiu nas redes sociais no dia do show de Chappell, no dia 21 de março. Na manhã do dia 22, a estadunidense negou que o profissional fosse da equipe dela, que odeia crianças e que tenha sido abordada.