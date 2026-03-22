Caso Chappell Roan e Jorginho: cantora se manifesta após confusão com família de jogador
A artista se pronunciou por meio de dois stories nas redes sociais neste domingo (22).
A passagem da cantora norte-americana Chappell Roan pelo Brasil para o festival Lollapalooza foi marcada por um incidente envolvendo a família de Jorginho, jogador do Flamengo.
Em dois stories postados na manhã deste domingo (22), Chappell disse que não viu Catherine Harding e Ada no hotel onde estavam hospedadas no sábado e afirmou não ter pedido ao segurança que abordasse as duas.
"Eu vou contar minha metade da história do que aconteceu hoje com uma mãe e filha que estavam envolvidas com um segurança que não era meu segurança. Eu nem mesmo vi mãe e filha. Ninguém veio a mim. Ninguém me incomodou… Eu não pedi ao segurança para ir e falar com essa mãe e filha. Elas não fizeram nada. É injusto que a segurança tenha assumido que alguém não tenha tido boas intenções", iniciou.
A cantora justificou a postura defensiva afirmando que estava sendo seguida por diversas pessoas no local e que sentiu a necessidade de pedir privacidade.
Veja também
Em sua declaração, a artista reforçou que sua equipe agiu para garantir sua proteção e que não houve intenções negativas por parte do segurança. "Eu não odeio pessoas que não são da minha essência, eu não odeio crianças", afirmou Roan, destacando, porém, o desejo de manter distância de pessoas fora de seu círculo íntimo.
No final, a cantora pediu desculpas às duas e disse que fica triste caso elas ou alguém tenha ficado chateado com o ocorrido. "Vocês não merecem isso", finalizou.
A versão da família de Jorginho
Por outro lado, o jogador Jorginho classificou a abordagem como "extremamente agressiva". O alvo da ação foi Ada Law, de 11 anos, enteada do atleta e filha biológica do ator Jude Law com a cantora Catherine Harding.
Segundo o relato de Jorginho, a menina estava apenas caminhando em direção ao banheiro do hotel quando foi interceptada pelo segurança de forma ríspida.
O jogador negou que houvesse qualquer tentativa de abordagem invasiva por parte da criança e lamentou o ocorrido, afirmando que Ada ficou visivelmente abalada com a situação.
Na mesma hora da postagem da cantora, Jorginho atualizou como a esposa e a filha estavam. Ele agradeceu o carinho que recebeu de todos e disse que as duas estão bem. "Tudo bem com as meninas", escreveu.
Mobilização da torcida do Flamengo nas redes sociais
A repercussão do caso provocou uma forte reação da torcida rubro-negra. Torcedores do Flamengo "invadiram" as redes sociais de Chappell Roan com comentários críticos e pedidos para que a cantora se desculpasse formalmente.
Na internet, foi possível ver mensagens publicadas por diversos perfis como: "Respeite a filha do Jorginho", "Ninguém morre nos devendo" e "Mexeu com a torcida errada".
A mobilização online também refletiu no público presente no Lollapalooza. Durante o show da artista, parte da plateia entoou cânticos em apoio ao Flamengo e vaias foram registradas em momentos da apresentação.