Jogador do Flamengo critica equipe de Chappell Roan após confusão com criança em hotel em SP

O que deveria ser uma manhã de entusiasmo para uma fã mirim transformou-se em um episódio de trauma em um hotel de São Paulo neste sábado (21). O jogador Jorginho Frello, volante do Flamengo, utilizou suas redes sociais para denunciar o que considerou ser um tratamento hostil e desproporcional dado por um segurança da cantora americana Chappell Roan contra sua enteada de 11 anos.

Segundo o relato de Jorginho, a menina (a quem ele se refere como filha, mas que tem como pai biológico o ator Jude Law) apenas teria reconhecido a cantora no restaurante do hotel. Ela teria caminhado até a mesa de Chappell, sorrido ao confirmar que era a ídola e retornado para sua mesa, sem realizar qualquer abordagem física ou verbal.

Legenda: Em seus stories do Instagran, jogador do Flamengo, Jorginho Frello, relata episódio com enteada. Foto: Reprodução/Instagram

No entanto, um segurança de grande porte teria ido até a mesa onde a criança estava com a mãe, Catherine Harding, e passado a falar de maneira "extremamente agressiva". O profissional acusou a menina de 11 anos de "desrespeitar" ou "assediar" a artista apenas por tê-la observado.

Diante da hostilidade da abordagem, a criança "chorou muito" ainda no salão do café da manhã. O segurança ainda teria ameaçado formalizar uma reclamação na secretaria do hotel contra a família devido ao comportamento da criança.

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Indignação e limites

Jorginho manifestou profunda revolta com a postura da equipe, ressaltando que sua enteada estava apenas empolgada por ver alguém que admira.

"Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se é alguém é considerado assédio", desabafou o atleta, pontuando que o tratamento foi completamente desproporcional para uma situação que envolvia uma criança.

O jogador concluiu sua crítica lembrando a importância do público para a carreira de qualquer artista.

"É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm. Sem os seus fãs você não seria ninguém".

Embora a cantora seja conhecida por estabelecer limites rígidos de privacidade, o episódio gerou forte repercussão negativa entre os seguidores do jogador, que criticaram o excesso de rigor da equipe contra uma criança.

Chappell Roan é a principal atração deste sábado (21), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde ocorre o Lollapalooza 2026.