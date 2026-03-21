Jogador do Flamengo critica equipe de Chappell Roan após confusão com criança em hotel em SP
Jorginho Frello fez desabafo nas redes sociais, afirmando que criança de 11 anos ficou aos prantos por acusação de "assédio".
O que deveria ser uma manhã de entusiasmo para uma fã mirim transformou-se em um episódio de trauma em um hotel de São Paulo neste sábado (21). O jogador Jorginho Frello, volante do Flamengo, utilizou suas redes sociais para denunciar o que considerou ser um tratamento hostil e desproporcional dado por um segurança da cantora americana Chappell Roan contra sua enteada de 11 anos.
Segundo o relato de Jorginho, a menina (a quem ele se refere como filha, mas que tem como pai biológico o ator Jude Law) apenas teria reconhecido a cantora no restaurante do hotel. Ela teria caminhado até a mesa de Chappell, sorrido ao confirmar que era a ídola e retornado para sua mesa, sem realizar qualquer abordagem física ou verbal.
No entanto, um segurança de grande porte teria ido até a mesa onde a criança estava com a mãe, Catherine Harding, e passado a falar de maneira "extremamente agressiva". O profissional acusou a menina de 11 anos de "desrespeitar" ou "assediar" a artista apenas por tê-la observado.
Diante da hostilidade da abordagem, a criança "chorou muito" ainda no salão do café da manhã. O segurança ainda teria ameaçado formalizar uma reclamação na secretaria do hotel contra a família devido ao comportamento da criança.
Veja também
Indignação e limites
Jorginho manifestou profunda revolta com a postura da equipe, ressaltando que sua enteada estava apenas empolgada por ver alguém que admira.
"Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se é alguém é considerado assédio", desabafou o atleta, pontuando que o tratamento foi completamente desproporcional para uma situação que envolvia uma criança.
O jogador concluiu sua crítica lembrando a importância do público para a carreira de qualquer artista.
"É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm. Sem os seus fãs você não seria ninguém".
Embora a cantora seja conhecida por estabelecer limites rígidos de privacidade, o episódio gerou forte repercussão negativa entre os seguidores do jogador, que criticaram o excesso de rigor da equipe contra uma criança.
Chappell Roan é a principal atração deste sábado (21), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde ocorre o Lollapalooza 2026.