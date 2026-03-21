Nicholas Brendon, ator de 'Buffy, a Caça-Vampiros', morre aos 54 anos

O ator Nicholas Brendon morreu, nessa sexta-feira (20), aos 54 anos. Conforme a família do artista, ele morreu enquanto dormia, "por causas naturais".

Brendon ficou mundialmente conhecido por dar vida a Xander Harris na série "Buffy, a Caça-Vampiros", que estreou em 1997 e seguiu por sete temporadas. Ele também participou de produções como Criminal Minds, Private Practice e Faking It.

"Estamos com o coração partido ao compartilhar a morte de nosso irmão e filho, Nicholas Brendon", inicia o comunicado da família do ator.

Apesar de destacar a carreira da dramaturgia, os familiares também falaram de uma paixão recente dele.

"Nos últimos anos, Nicky encontrou sua paixão pela pintura e pela arte. Era apaixonado, sensível e sempre movido pela vontade de criar. Aqueles que realmente o conheciam sabiam que sua arte era uma das formas mais puras de expressar quem ele era", disse.

Veja também Zoeira Morre Juca de Oliveira, o Dr. Albieri de 'O Clone', aos 91 anos Zoeira 'O Clone', 'Avenida Brasil' e 'Saramandaia': Relembre trabalhos de Juca de Oliveira

A família também pediu "privacidade neste momento enquanto lamentamos sua perda e celebramos a vida de um homem que viveu com intensidade, imaginação e coração".

Ex-colegas homenageiam Nicholas Brendon

Antigos companheiros na série 'Buffy, a Caça-Vampiros' lamentaram a morte do ex-colega de trabalho.

"Meu doce Nicky, obrigada pelos anos de risadas, amor e Dodgers. Vou me lembrar de você toda vez que vir uma cadeira de balanço. Eu te amo. Descanse em paz", disse a atriz Alyson Hannigan.

Ela interpretava Willow Rosenberg, melhor amiga do personagem de Brendon na série.

Emma Caulfield também demonstrou pesar. "Meu coração está pesado. Não consigo expressar em palavras o quanto isso me afetou. Descanse em paz, Nicky. Descanse. Eu te amo", disse.

Caulfield interpretou a namorada demoníaca de Xander Harris, chamada Anya.