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'O Clone', 'Avenida Brasil' e 'Saramandaia': Relembre trabalhos de Juca de Oliveira

Ator faleceu na madrugada deste sábado (21), aos 91 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Homem de jaleco e luvas em laboratório segura uma estante com tubos de ensaio e analisa uma amostra com pipeta sobre a bancada.
Legenda: Um dos personagens mais marcantes de Juca de Oliveira foi o Doutor Albieri, em O Clone.
Foto: Gianne Carvalho/Divulgação/TV Globo.

Considerado um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, o ator Juca de Oliveira construiu uma carreira no teatro, na televisão e no cinema ao longo de mais de 60 anos de trajetória.

O artista, que faleceu na madrugada deste sábado (21), tem uma longa lista de trabalhos e personagens marcantes. 

O ator teve personagens de destaque em produção que marcaram época, como Saramandaia (1976) e Fera Ferida (1993), e também em sucessos mais recentes como O Clone (2001) e Avenida Brasil (2012)

Na TV, o último papel de Juca de Oliveira foi na novela O Outro Lado do Paraíso, em 2018. Depois disso, o ator resolveu focar o trabalho no teatro, que ele nunca havia deixado de lado e foi também por onde ele começou a trajetória profissional. 

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Confira trabalhos e personagens que marcaram a trajetória do ator Juca de Oliveira:

Teatro Brasileiro de Comédia (TBC)

O ator deixou a carreira no Direito e para ingressar na Escola de Arte Dramática de São Paulo. Depois disso, ele fez parte do Teatro Brasileiro de Comédia, onde atuou com artistas como Aracy Balabanian e Glória Menezes.

Ele atuou em peças como "O Semente" , "O Pagador de Promessas", "A Morte do Caixeiro Viajante". 

Cena teatral com três pessoas em um escritório: um homem mais velho de terno segura um papel e sorri, uma mulher de vermelho leva as mãos ao rosto em expressão de surpresa, e outro homem à direita ri, com a mão próxima ao rosto.
Legenda: A peça "Caixa Dois" foi um dos maiores sucessos na carreira teatral de Juca de Oliveira.
Foto: Sergio Ishikata/ Divulgação

Ao longo de toda a carreira, ele seguiria fazendo trabalhos no teatro e possui na carreira espetáculos marcantes, com sucesso de público, como "Meno Male", "Hotel Paradiso", "Caixa Dois".

Nino, o Italianinho, na TV Tupi

Na TV, ele inicia a participação pela TV Tupi, onde participou de teleteatros e humorísticos. A popularidade veio em 1969, ao interpretar Nino, o protagonista da novela "Nino, o Italianinho". 

Cena em preto e branco de três atores em cenário urbano: um homem sentado ao centro, de jaqueta, conversa com uma mulher à esquerda, enquanto outra mulher, de pé à direita, observa a cena.
Legenda: Nino foi o primeiro protagonista de Juca de Oliveira na TV brasileira.
Foto: Reprodução/Instagram.

Estreia na TV Globo

Juca de Oliveira chega à TV Globo em 1973, quando estreia como Alberto Parreiras, na novela O Semideus. 

O maior destaque, no entanto, vem no ano seguinte quando faz o primeiro protagonista em uma novela da emissora. Ele deu vida a Pedro Azulão, na novela Fogo sobre Terra. 

João Gibão, em Saramandaia

Um dos personagens mais marcantes de Juca de Oliveira foi João Gibão, protagonista da novela Saramandaia, de 1976. O personagem é um homem com uma corcunda, mas que, na verdade, esconde de todos que possui um par de asas. 

Uma das cenas mais marcantes é quando João Gibão faz um voo sobre a cidade de Bole Bole, onde se passava a história – considerado pioneiro por ser o primeiro voo na teledramaturgia brasileira. 

Homem com asas abertas ergue os braços para o céu, em expressão de êxtase, contra um fundo azul — cena de fantasia/novela.
Legenda: Juca de Oliveira como João Gibão na cena em que o anjo voa sobre a cidade em Saramandaia.
Foto: Reprodução/ TV Globo.

"Foi uma sensação inesquecível. Ainda hoje me sinto maravilhoso, mas morrendo de medo", disse Juca de Oliveira no programa Entrevista com Bial, em 2020. 

Doutor Albieri, em O Clone

Juca de Oliveira interpretou, em 2001, o Doutor Albieri na novela O Clone. É ele quem cria um clone de Lucas (Murilo Benício), após a morte de Diogo (Murilo Benício) no início da trama. 

Três homens estão lado a lado ao ar livre, olhando para a mesma direção com expressões atentas; o homem mais velho está no centro, enquanto os dois mais jovens o acompanham.
Legenda: Responsável por clonar Lucas (Murílio Benício), Dr. Albieri é um dos personagens mais marcantes de Juca de Oliveira.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A experiência é bem sucedida após ele realizar a inseminação artificial em Deusa (Adriana Lessa), mãe do clone Léo (Murilo Benício). 

Santiago, em Avenida Brasil

Juca de Oliveira interpretou o pai de Carminha (Adriana Esteves), uma das vilãs mais memoráveis da teledramaturgia brasileira. Santiago, personagem do ator, foi o responsável por criar várias traumas na vida da vilã.

Uma mulher jovem serve café para uma senhora idosa sentada à mesa em uma cozinha aconchegante, onde há um bolo caseiro, pães e utensílios dispostos, com luz suave entrando pela janela ao fundo.
Legenda: Juca de Oliveira interpretou Santiago, o pai de Carminha, em Avenida Brasil.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Ele abandona Carminha no lixão após assassinar a esposa e deixar a culpa recair sobre Lucinda (Vera Holtz). Ele foge com a herança da esposa assassinada.

Natanael, de Outro Lado do Paraíso

O último personagem de Juca de Oliveira na TV foi como o advogado Natanael. Pai de Henrique (Emílio de Mello), ele contrata um detetive para seguir os passos da nora Elizabeth (Glória Pires). 

Um homem idoso de terno inclina-se ao lado de uma mulher deitada em um leito hospitalar, enquanto equipamentos médicos e um soro estão posicionados ao fundo do quarto.
Legenda: Em Outro Lado do Paraíso, Juca de Oliveira interpretou o advogado Natanael, último personagem do ator na TV.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Outros sucessos na TV

Esses não foram os únicos personagens vividos por Juca de Oliveira ao longo dos mais de 65 anos de carreira. Ele também foi:

  • Diego Pappalardo, em Cuca Legal (1975);
  • Renato/Jofre Santana, em Pecado Rasgado (1978);
  • Volber, em Parabéns para você (1983);
  • Dr. Praxedes, em Fera Ferida (1993);
  • Egisto Ghirotto, em Ossos do Barão (1997);
  • Agenor da Silva, em Torre de Babel (1998);
  • Alberto, na série Queridos Amigos (2008);
  • Samuel, em Flor do Caribe (2013).

Três homens lado a lado em um ambiente interno, todos olhando para o mesmo lado com expressões sérias; um segura um chapéu, outro usa gravata borboleta e o terceiro veste uniforme azul.
Legenda: Juca de Oliveira interpreta Praxedes, na novela Fera Ferida.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Carreira no cinema

Juca de Oliveira iniciou a carreira no cinema brasileiro também na década de 1960, com o longa  O Caso dos Irmãos Naves, de Sebastião Naves, lançado em 1967. 

Ele teve ainda papéis de destaque em produções como Outras Estórias (1998), Bufo & Spallanzani (2001), O Signo da Cidade (2007) e De Onde Eu Te Vejo (2016). 

O papel em Bufo & Spallanzani rendeu a ele o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado em 2001.

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