'O Clone', 'Avenida Brasil' e 'Saramandaia': Relembre trabalhos de Juca de Oliveira
Ator faleceu na madrugada deste sábado (21), aos 91 anos.
Considerado um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, o ator Juca de Oliveira construiu uma carreira no teatro, na televisão e no cinema ao longo de mais de 60 anos de trajetória.
O artista, que faleceu na madrugada deste sábado (21), tem uma longa lista de trabalhos e personagens marcantes.
O ator teve personagens de destaque em produção que marcaram época, como Saramandaia (1976) e Fera Ferida (1993), e também em sucessos mais recentes como O Clone (2001) e Avenida Brasil (2012).
Na TV, o último papel de Juca de Oliveira foi na novela O Outro Lado do Paraíso, em 2018. Depois disso, o ator resolveu focar o trabalho no teatro, que ele nunca havia deixado de lado e foi também por onde ele começou a trajetória profissional.
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Confira trabalhos e personagens que marcaram a trajetória do ator Juca de Oliveira:
Teatro Brasileiro de Comédia (TBC)
O ator deixou a carreira no Direito e para ingressar na Escola de Arte Dramática de São Paulo. Depois disso, ele fez parte do Teatro Brasileiro de Comédia, onde atuou com artistas como Aracy Balabanian e Glória Menezes.
Ele atuou em peças como "O Semente" , "O Pagador de Promessas", "A Morte do Caixeiro Viajante".
Ao longo de toda a carreira, ele seguiria fazendo trabalhos no teatro e possui na carreira espetáculos marcantes, com sucesso de público, como "Meno Male", "Hotel Paradiso", "Caixa Dois".
Nino, o Italianinho, na TV Tupi
Na TV, ele inicia a participação pela TV Tupi, onde participou de teleteatros e humorísticos. A popularidade veio em 1969, ao interpretar Nino, o protagonista da novela "Nino, o Italianinho".
Estreia na TV Globo
Juca de Oliveira chega à TV Globo em 1973, quando estreia como Alberto Parreiras, na novela O Semideus.
O maior destaque, no entanto, vem no ano seguinte quando faz o primeiro protagonista em uma novela da emissora. Ele deu vida a Pedro Azulão, na novela Fogo sobre Terra.
João Gibão, em Saramandaia
Um dos personagens mais marcantes de Juca de Oliveira foi João Gibão, protagonista da novela Saramandaia, de 1976. O personagem é um homem com uma corcunda, mas que, na verdade, esconde de todos que possui um par de asas.
Uma das cenas mais marcantes é quando João Gibão faz um voo sobre a cidade de Bole Bole, onde se passava a história – considerado pioneiro por ser o primeiro voo na teledramaturgia brasileira.
"Foi uma sensação inesquecível. Ainda hoje me sinto maravilhoso, mas morrendo de medo", disse Juca de Oliveira no programa Entrevista com Bial, em 2020.
Doutor Albieri, em O Clone
Juca de Oliveira interpretou, em 2001, o Doutor Albieri na novela O Clone. É ele quem cria um clone de Lucas (Murilo Benício), após a morte de Diogo (Murilo Benício) no início da trama.
A experiência é bem sucedida após ele realizar a inseminação artificial em Deusa (Adriana Lessa), mãe do clone Léo (Murilo Benício).
Santiago, em Avenida Brasil
Juca de Oliveira interpretou o pai de Carminha (Adriana Esteves), uma das vilãs mais memoráveis da teledramaturgia brasileira. Santiago, personagem do ator, foi o responsável por criar várias traumas na vida da vilã.
Ele abandona Carminha no lixão após assassinar a esposa e deixar a culpa recair sobre Lucinda (Vera Holtz). Ele foge com a herança da esposa assassinada.
Natanael, de Outro Lado do Paraíso
O último personagem de Juca de Oliveira na TV foi como o advogado Natanael. Pai de Henrique (Emílio de Mello), ele contrata um detetive para seguir os passos da nora Elizabeth (Glória Pires).
Outros sucessos na TV
Esses não foram os únicos personagens vividos por Juca de Oliveira ao longo dos mais de 65 anos de carreira. Ele também foi:
- Diego Pappalardo, em Cuca Legal (1975);
- Renato/Jofre Santana, em Pecado Rasgado (1978);
- Volber, em Parabéns para você (1983);
- Dr. Praxedes, em Fera Ferida (1993);
- Egisto Ghirotto, em Ossos do Barão (1997);
- Agenor da Silva, em Torre de Babel (1998);
- Alberto, na série Queridos Amigos (2008);
- Samuel, em Flor do Caribe (2013).
Carreira no cinema
Juca de Oliveira iniciou a carreira no cinema brasileiro também na década de 1960, com o longa O Caso dos Irmãos Naves, de Sebastião Naves, lançado em 1967.
Ele teve ainda papéis de destaque em produções como Outras Estórias (1998), Bufo & Spallanzani (2001), O Signo da Cidade (2007) e De Onde Eu Te Vejo (2016).
O papel em Bufo & Spallanzani rendeu a ele o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado em 2001.