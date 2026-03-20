Atriz cearense Dani Gondim anuncia remissão do câncer: 'Celebrando a nova vida'

A atriz cearense Dani Gondim compartilhou nas redes sociais nesta sexta (20) que está em remissão do câncer. Ela foi diagnosticada em novembro de 2025 com um linfoma no mediastino.

“Registros da última internação de quimioterapia 36/36 celebrando a nova vida recheada de amor e cuidado com direito a caranguejo em SP”, escreveu a artista, que compartilhou que pode “festejar” por estar “oficialmente em remissão”.

Dani interpretou a jornalista Marina Alves no longa "Milagre do Destino", que fala sobre a história real da descoberta do linfoma de Marina.

Na postagem, a atriz agradeceu à família, aos amigos, à equipe de saúde e quem doa sangue e medula óssea. “Quando você doa, não salva apenas uma vida, salva uma família inteira”, ressaltou.

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Relembre caso

Na época que anunciou o câncer, Dani explicou que teve o diagnóstico da doença poucos meses após interpretar Marina Alves em “Milagre do Destino”.

A obra da TV Verdes Mares conta a trajetória da jornalista ao descobrir e tratar um linfoma agressivo.

Após interpretá-la na obra, Dani reencontrou Marina em uma reportagem do Fantástico exibida em dezembro do ano passado.

Nela, as duas abordaram as coincidências das trajetórias das duas, o tratamento da atriz e incentivaram a doação de sangue e medula óssea.