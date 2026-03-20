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Atriz cearense Dani Gondim anuncia remissão do câncer: 'Celebrando a nova vida'

Dani descobriu um linfoma no mediastino em 2025 após estrelar filme sobre o câncer da repórter Marina Alves.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Montagem mostra dois momentos de Dani Gondim sorrindo: à esquerda, ela apoia o rosto nas mãos em um leito hospitalar e, à direita, celebra com os braços erguidos entre balões em sua casa. As imagens em tons de azul e rosa destacam a transição de um momento de cuidado para uma celebração vibrante de vida e alegria.
Legenda: Cearense Dani Gondim dividiu com seguidores registros da última sessão de quimioterapia para anunciar a remissão do câncer.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

A atriz cearense Dani Gondim compartilhou nas redes sociais nesta sexta (20) que está em remissão do câncer. Ela foi diagnosticada em novembro de 2025 com um linfoma no mediastino.

“Registros da última internação de quimioterapia 36/36 celebrando a nova vida recheada de amor e cuidado com direito a caranguejo em SP”, escreveu a artista, que compartilhou que pode “festejar” por estar “oficialmente em remissão”. 

Dani interpretou a jornalista Marina Alves no longa "Milagre do Destino", que fala sobre a história real da descoberta do linfoma de Marina.

Na postagem, a atriz agradeceu à família, aos amigos, à equipe de saúde e quem doa sangue e medula óssea. “Quando você doa, não salva apenas uma vida, salva uma família inteira”, ressaltou.

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Após interpretá-la na obra, Dani reencontrou Marina em uma reportagem do Fantástico exibida em dezembro do ano passado. 

Nela, as duas abordaram as coincidências das trajetórias das duas, o tratamento da atriz e incentivaram a doação de sangue e medula óssea.

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