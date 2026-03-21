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Morre Juca de Oliveira, o Dr. Albieri de 'O Clone', aos 91 anos

Ator estava internado na UTI desde o dia 13 de março.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Juca de Oliveira. Homem idoso sorridente, de cabelo branco e usando óculos, vestido com terno escuro e camisa branca, em pé ao ar livre com árvores e folhagem verde ao fundo.
Legenda: O velório será restrito a amigos e familiares.
Foto: Rafael Sorín / Globo.

Morreu, na madrugada deste sábado (21), o ator e dramaturgo Juca de Oliveira. Ele tinha 91 anos. As informações são do g1

Juca era mais conhecido por interpretar o médico geneticista Doutor Albieri, na novela "O Clone".

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O ator sofria com um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica, e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 13 de março.

Por meio de nota, a família confirmou que o estado de saúde dele era delicado, e agradeceu o apoio recebido. 

O velório será restrito a amigos e familiares e ocorre neste sábado, das 15h às 21h, na capital paulista. 

Relembre a trajetória de Juca de Oliveira

Nascido em 16 de março de 1935, em São Roque, interior de São Paulo, José Juca de Oliveira Santos  iniciou a carreira no teatro nos anos 1950. 

O portfólio do artista soma mais de 30 novelas e minisséries, mais de dez longas-metragens e 60 peças de teatro, com trabalhos de ator e autor. 

Juca fez parte do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e, nos anos 1960,  comprou o Teatro de Arena. Ligado ao Partido Comunista Brasileiro, foi perseguido pelo Estado brasileiro e se exilou na Bolívia.

A primeira novela do ator foi "Amor É Mais Forte", da TV Tupi, em 1964, após retornar ao Brasil. 

Na TV Globo, participou de produções como a "Fera Ferida", "Torre de Babel", "O Clone" e "O Outro Lado do Paraíso", último trabalho de Juca na TV, em 2018. 

Nos últimos anos, o foco do ator era o teatro e a sua fazenda. 

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