Que horas vai ser a prova do anjo do BBB 26 neste sábado (21/03)?

A décima Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 será na tarde deste sábado (21), conforme programação da TV Globo. O horário exato da disputa, no entanto, ainda não foi divulgado pela emissora.

Também no sábado, o programa conduzirá a 2ª fase da dinâmica Triângulo de Risco. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt, ao anunciar o cronograma da semana.

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Entenda a nova dinâmica

O emparedado na primeira fase do Triângulo de Risco terá uma missão no programa de sábado (21), ao vivo. A produção disponibilizará um cartão em que estará escrito "Paredão" junto de três caixas. Ele precisa esconder o cartão em uma delas.

Tadeu pedirá para ele escolher duas pessoas. O emparedado, então, diz quem, entre os dois selecionados, escolhe a caixa primeiro e quem escolhe depois. A caixa que sobrar fica com o próprio emparedado.

No fim, eles poderão trocar as caixas. O emparedado faz a primeira troca, seguindo pelo primeiro escolhido e depois pelo segundo selecionado.

Todos devem abrir as caixas ao mesmo tempo e quem ficar com a caixa onde está o cartão do paredão estará automaticamente na berlinda da semana.

Veja o cronograma da semana no BBB 26 (21/03 a 24/03)

O cronograma da semana conta com paredão triplo e "Máquina do Poder".