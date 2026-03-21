Que horas vai ser a prova do anjo do BBB 26 neste sábado (21/03)?
Anjo vai imunizar um participante na formação de paredão de domingo (22).
A décima Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 será na tarde deste sábado (21), conforme programação da TV Globo. O horário exato da disputa, no entanto, ainda não foi divulgado pela emissora.
Também no sábado, o programa conduzirá a 2ª fase da dinâmica Triângulo de Risco. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt, ao anunciar o cronograma da semana.
Veja também
Entenda a nova dinâmica
O emparedado na primeira fase do Triângulo de Risco terá uma missão no programa de sábado (21), ao vivo. A produção disponibilizará um cartão em que estará escrito "Paredão" junto de três caixas. Ele precisa esconder o cartão em uma delas.
Tadeu pedirá para ele escolher duas pessoas. O emparedado, então, diz quem, entre os dois selecionados, escolhe a caixa primeiro e quem escolhe depois. A caixa que sobrar fica com o próprio emparedado.
No fim, eles poderão trocar as caixas. O emparedado faz a primeira troca, seguindo pelo primeiro escolhido e depois pelo segundo selecionado.
Todos devem abrir as caixas ao mesmo tempo e quem ficar com a caixa onde está o cartão do paredão estará automaticamente na berlinda da semana.
Veja o cronograma da semana no BBB 26 (21/03 a 24/03)
O cronograma da semana conta com paredão triplo e "Máquina do Poder".
- Sábado (21): Prova do Anjo e dinâmica ao vivo que manda 1 pessoa ao paredão;
- Domingo (22): Formação de paredão triplo e Bate e Volta;
- Terça (24): Eliminação de um participante.