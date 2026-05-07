PF cumpre mandado na casa de Ciro Nogueira em operação do caso Master

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Entre os alvos da ação está o presidente nacional do partido Progressistas, o senador Ciro Nogueira.

Segundo informações obtidas pela TV Globo, agentes da PF cumprem mandado de busca e apreensão na residência do parlamentar, em Brasília. O g1 informou que tentou contato com o senador, mas não recebeu resposta.

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Ao todo, policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações ocorrem nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

Conforme o jornal O Globo, os alvos da operação são:

Ciro Nogueira, senador e presidente do PP

Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro (Prisão)

Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira

Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho

Empresas Green Investimentos e Green Energia Fundo de Investimentos

Nogueira seria destinatário central de 'vantagens indevidas' de Vorcaro, diz PF

Conforme a decisão, à qual a jornalista Ana Flor da GloboNews teve acesso, a PF "aponta a identificação da suposta conduta do senador em favor do banqueiro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas".

A Polícia Federal aponta como exemplo o caso de uma emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira, com objetivo de ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. Segundo investigadores, ela teria sido elaborada com participação de integrantes do Banco Master.

A investigação afirma que o texto foi produzido pela assessoria do banco, enviado ao empresário Daniel Vorcaro e depois entregue em um envelope destinado ao senador no endereço residencial dele.

Bens milionários bloqueados

A decisão judicial também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.

A Operação Compliance Zero apura possíveis irregularidades financeiras ligadas ao Banco Master. A PF não divulgou detalhes sobre a participação dos investigados nem sobre os crimes apurados nesta nova fase da investigação.