3 pontos para entender a fraude bilionária do Banco Master e se proteger de armadilhas assim

Terça-feira, 18 de novembro de 2025. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. O dono, Daniel Vorcaro, foi preso no aeroporto de Guarulhos tentando deixar o país. As investigações apontam fraude de até R$ 12 bilhões. Agora, 1,6 milhão de investidores aguardam o ressarcimento de R$ 41 bilhões pelo Fundo Garantidor de Créditos.

O Master prometia CDBs pagando até 140% do CDI quando o mercado oferecia 100%. Rentabilidade muito acima da média era o isca. A garantia do FGC até R$ 250 mil era o argumento de venda. E milhares caíram na armadilha.

Aqui vai a lição que todo nordestino precisa gravar: cuidado para não catar moedas no trilho do trem. Imagine você andando pelos trilhos, vê moedas brilhando no chão e se abaixa para pegar. Está tão concentrado contando seu "lucro" que não ouve o apito do trem. Quando percebe, é tarde.

Foi exatamente isso que aconteceu. Investidores se agacharam para pegar os "5% a mais" de rentabilidade, sem ver o trem da insustentabilidade financeira vindo em alta velocidade.

OS SINAIS ESTAVAM LÁ

O patrimônio do Master saltou de R$ 219 milhões em 2019 para R$ 4,7 bilhões em 2024. Multiplicou por 25 vezes em cinco anos. Qualquer empresário sabe que isso é impossível de forma saudável.

O banco pagava taxas absurdas na captação e tentava compensar comprando ativos problemáticos - precatórios depreciados, carteiras de crédito duvidosas, empresas em dificuldade.

Era um castelo de cartas. A questão não era "se" ia cair, mas "quando".

A FALSA SEGURANÇA DO FGC

Muitos investidores acreditaram que o FGC era passaporte para decisões imprudentes. Erro grave. A garantia de até R$ 250 mil existe para situações excepcionais, não para você deliberadamente escolher bancos arriscados contando com ela. É como dirigir de olhos fechados porque tem airbag.

Agora, mesmo quem será ressarcido terá que esperar pelo menos 30 dias, baixar o aplicativo do FGC, cadastrar-se e aguardar. O dinheiro fica parado, sem render nada. Quem investiu acima de R$ 250 mil vai para a fila de credores, com perspectivas incertas.

LIÇÕES PARA O TRABALHADOR NORDESTINO

Para quem está começando a investir, aprenda com o Master:

Primeiro: rentabilidade muito acima do mercado é sinal de alerta, não oportunidade. Desconfie sempre.

Segundo: diversifique. Não concentre patrimônio em uma instituição, especialmente as que oferecem taxas irreais.

Terceiro: prefira bancos grandes e sólidos. Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander pagam rentabilidades justas com segurança real.

Quarto: o Tesouro Direto oferece a proteção do governo federal. É base sólida para qualquer carteira.

Para o metalúrgico de Caucaia, a professora de Juazeiro, o comerciante de Sobral: construa seu patrimônio com paciência e prudência. Melhor ganhar 100% do CDI dormindo tranquilo do que perseguir 140% acordando com o banco quebrado. As moedas no trilho podem brilhar, mas o trem sempre vem. Sempre.

