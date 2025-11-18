Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Como resgatar dinheiro investido no Banco Master?

A instituição financeira teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central nesta terça-feira (18).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cédulas de cem reais.
Legenda: Poderão ser resgatados valores até R$ 250 mil, incluindo investimentos e rendimentos.
Foto: Shutterstock/Cassiohabib.

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master nesta terça-feira (18) e, desde então, crescem as buscas sobre como a fica a situação dos correntistas ou de quem tem Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) emitidos pela instituição financeira. É possível, ainda, resgatar o dinheiro deixado na conta?

Depende da quantia aplicada e do tipo de investidor. Segundo a Agência Brasil, valores até R$ 250 mil por Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) devem ser pagas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) — entidade formada por contribuições de diferentes bancos para cobrir eventuais quebras.

Esse valor — de R$ 250 mil — inclui o montante investido e os rendimentos acumulados até a data da liquidação pelo BC.

Assim, quem tem até essa quantia em aplicações no Banco Master poderá receber de volta todo o valor investido. No entanto, quem tem mais do que isso, deve receber os R$ 250 mil e entrar para a lista de credores da instituição em relação ao valor restante, com possibilidade de só receber após ação judicial, se não houver acordo.



teaser image
Negócios

Ministério Público Federal abre investigação sobre compra do Banco Master pelo BRB; entenda

teaser image
Negócios

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF em aeroporto

teaser image
Negócios

Fraude no Banco Master gira em torno de R$ 12 bi, diz PF

Ressarcimento não é automático

O ressarcimento pelo FGC não é automático. Os investidores precisam baixar o aplicativo do Fundo, preencher o cadastro e esperar o liquidante nomeado pelo Banco Central validar a base de credores do Banco Master, o que deve durar em torno de 30 dias. É esse liquidante que deve enviar ao FGC a lista consolidada de depositantes e investidores.

Liberada a devolução do dinheiro, e após validar as informações, o Fundo habilita no aplicativo o botão para solicitar o pagamento, que só será enviado após o pedido e a assinatura digital do correntista.

A estimativa do FGC é de que a liquidação do Banco Master envolva cerca de R$ 41 bilhões em garantias. 

Assuntos Relacionados
