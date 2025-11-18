Como resgatar dinheiro investido no Banco Master?
A instituição financeira teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central nesta terça-feira (18).
O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master nesta terça-feira (18) e, desde então, crescem as buscas sobre como a fica a situação dos correntistas ou de quem tem Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) emitidos pela instituição financeira. É possível, ainda, resgatar o dinheiro deixado na conta?
Depende da quantia aplicada e do tipo de investidor. Segundo a Agência Brasil, valores até R$ 250 mil por Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) devem ser pagas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) — entidade formada por contribuições de diferentes bancos para cobrir eventuais quebras.
Esse valor — de R$ 250 mil — inclui o montante investido e os rendimentos acumulados até a data da liquidação pelo BC.
Assim, quem tem até essa quantia em aplicações no Banco Master poderá receber de volta todo o valor investido. No entanto, quem tem mais do que isso, deve receber os R$ 250 mil e entrar para a lista de credores da instituição em relação ao valor restante, com possibilidade de só receber após ação judicial, se não houver acordo.
Ressarcimento não é automático
O ressarcimento pelo FGC não é automático. Os investidores precisam baixar o aplicativo do Fundo, preencher o cadastro e esperar o liquidante nomeado pelo Banco Central validar a base de credores do Banco Master, o que deve durar em torno de 30 dias. É esse liquidante que deve enviar ao FGC a lista consolidada de depositantes e investidores.
Liberada a devolução do dinheiro, e após validar as informações, o Fundo habilita no aplicativo o botão para solicitar o pagamento, que só será enviado após o pedido e a assinatura digital do correntista.
A estimativa do FGC é de que a liquidação do Banco Master envolva cerca de R$ 41 bilhões em garantias.