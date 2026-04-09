Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Banco Master declarou R$ 65 milhões em pagamentos para políticos, aponta Receita

Segundo documentos, quantias foram pagas por serviços de consultoria e de escritórios de advocacia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Daniel Vorcaro.
Legenda: Vorcaro foi preso no dia 4 de março durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela PF.
Foto: Divulgação / Banco Master.

Dados da Receita Federal indicam que o Banco Master declarou cerca de R$ 65,83 milhões em pagamentos para escritórios de advocacia e empresas ligadas a figuras políticas, conforme informações divulgadas pelo jornal O Globo. Os valores constam na declaração apresentada à Receita pela instituição financeira de Daniel Vorcaro, que está preso acusado de liderar um grande esquema de fraudes bancárias. 

Segundo a reportagem, os pagamentos ocorreram entre os anos de 2023 e 2025, e tiveram como beneficiários nomes como Michel Temer, ACM Neto, Antonio Rueda, Guido Mantega, Fabio Wajngarten, Henrique Meirelles, e o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski.

Conforme o jornal, o banco declarou o pagamento de R$ 18,4 milhões para o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, por serviços prestados ao Master entre 2024 e 2025, o maior montante citado no levantamento. 

Já o escritório de advocacia do ex-presidente Michel Temer recebeu R$ 10 milhões por serviços prestados em 2025, conforme documento do qual o jornal teve acesso. O emedebista foi contratado por Vorcaro para atuar na tentativa de venda do Master ao BRB, instituição controlada pelo governo do Distrito Federal.

Em nota, Temer afirmou que o valor recebido não é o de 10 milhões, e sim de R$ 7,5 milhões, ressaltando que seu escritório foi "contratado para atividade jurídica de mediação". 

Ainda conforme as informações prestadas pelo Master, entre 2024 e 2025, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega teria recebido R$ 14 milhões via empresa de consultoria.

Veja também

teaser image
Negócios

Hapvida processa família Vorcaro por dívida de R$ 12 milhões após venda do Grupo Promed

teaser image
PontoPoder

Ministro Dias Toffoli viajou em jato de empresa do Vorcaro, diz jornal

Já entre 2023 e 2025, o escritório de Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu o pagamento de R$ 5,93 milhões. Em nota, Lewandowski disse que retornou às atividades de advocacia em abril de 2023, quando deixou a Corte. "Além de vários outros clientes, prestava serviços de consultoria jurídica ao Banco Master", diz. 

Outros repasses citados também incluem o pagamento de R$ 6,2 milhões à empresa do ex-ministro Ronaldo Bento, R$ 5,4 milhões à empresa de ACM Neto, R$ 3,8 milhões à empresa do ex-ministro Fabio Wajngarten, e R$ 2,1 milhões ao escritório de Antônio Rueda, presidente do União Brasil. 

Prisão de Vorcaro

Vorcaro foi preso no dia 4 de março durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela PF.

A investigação apura fraudes financeiras no Banco Master e uma tentativa de aquisição da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), vinculado ao Governo do Distrito Federal (GDF).

O ministro André Mendonça autorizou a prisão após pedido da PF, baseado em novos elementos que indicam que o banqueiro teria dado ordens diretas a outros investigados para intimidar jornalistas, ex-funcionários e empresários, além de ter tido acesso antecipado a informações sigilosas da apuração.

Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, enquanto tentava fugir para os Estados Unidos no mesmo dia em que o Banco Central anunciou a liquidação do Banco Master.

Dez dias depois, a Justiça resolveu liberá-lo juntamente com outros quatro sócios do antigo banco. Vorcaro foi impedido de sair do país, de exercer atividades no setor financeiro e de ter contato com outros investigados. 

Assuntos Relacionados
Daniel Vorcaro.
País

Banco Master declarou R$ 65 milhões em pagamentos para políticos, aponta Receita

Segundo documentos, quantias foram pagas por serviços de consultoria e de escritórios de advocacia.

Redação
Há 18 minutos
Vítima sendo agredida.
País

Idosa é espancada por hóspede embriagada no Distrito Federal

Agressora foi presa e solta em audiência de custódia

Redação
Há 2 horas
Imagem do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto (à esquerda) e da soldado Gisele Alves Santana. O homem foi preso acusado de feminicídio e fraude processual pela morte da mulher e será julgado.
País

Tenente-coronel preso por feminicídio pode perder patente em processo na Justiça Militar

Geraldo Leite Rosa Neto será julgado por três coronéis no chamado Conselho de Justificação.

Redação
08 de Abril de 2026
Padre Eduardo Senna.
País

Padre ganha carro em sorteio da própria paróquia em Santa Catarina

Após a repercussão do caso, pároco afirmou que sorteio será refeito.

Redação
08 de Abril de 2026
Imagem de uma mulher e um homem de terno posando para uma foto, ambos com expressão profissional, ideal para conteúdo relacionado a negócios e liderança.
País

Banco Master pagou mais de R$ 80 milhões a escritório da esposa de Alexandre de Moraes

Dados foram repassados pela Receita Federal à CPI do Crime Organizado do Congresso Federal.

Redação
08 de Abril de 2026
Imagem dividida em duas partes: à esquerda, traseira de um carro elétrico BYD Dolphin em movimento na rua; à direita, um homem sentado segura um violão, usando boné e camisa escura, em ambiente interno.
País

Atualização da 'lista suja' do trabalho escravo do MTE inclui BYD e Amado Batista

Documento, atualizado a cada seis meses, incluiu 169 novos empregadores.

Redação
07 de Abril de 2026
foto de viaturas do Corpo de Bombeiros de São Paulo.
País

Criança autista desaparecida em Marília é encontrada morta em rede de esgoto

Menino estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (6).

Redação
07 de Abril de 2026
Caixa com diversos medicamentos e seringas recolhidos em operação e, ao lado, pessoas sob escolta da Polícia Federal ao lado de um veículo, durante ação contra venda ilegal de medicamentos.
País

PF deflagra operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em 12 estados

Cerca de 45 mandados de busca e apreensão já foram cumpridos.

Redação
07 de Abril de 2026
Imagem dividida em duas partes: à esquerda, uma criança com camiseta branca estampada com uma flor, em pé diante de um fundo claro; à direita, outra criança sentada, vestindo camiseta preta, em um ambiente interno com piso claro.
País

Crianças mortas após atropelamento em Diadema são sepultadas em Alagoas

Irmãos faleceram após terem sido atingidas por veículo de motorista embriagado na última sexta (3).

Redação
06 de Abril de 2026
O mapa meteorológico mostra a posição estimada de um ciclone extratropical na América do Sul entre 6 e 10 de abril de 2026, com ícones vermelhos indicando o deslocamento do centro de baixa pressão. A trajetória começa no interior do continente e avança em direção ao Oceano Atlântico, passando pelo litoral da Região Sul do Brasil.
País

Brasil será afetado por ciclone extratropical com ventos de até 90 km/h

Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão entre as áreas com previsão de serem mais atingidas pelo evento climático.

Redação
05 de Abril de 2026
Na imagem, fotografia em plano médio mostrando as costas de um fiscal vestindo um colete azul claro com a inscrição
País

Bar no RJ é multado ao exibir placa dizendo que americanos e israelenses não são bem-vindos

Procon afirma que conduta configura prática abusiva e discriminatória.

Redação
05 de Abril de 2026
Foto de Demostenes Dias de Macedo, que atropelou crianças em Diadema.
País

Motorista embriagado que matou irmãos em atropelamento diz que bebeu por ter se separado

Homem de 64 anos causou acidente que vitimou os irmãos Izaias de Oliveira Santos, 5 anos, e Sophya de Oliveira Santos, 10 anos.

Redação
05 de Abril de 2026
Na imagem, montagem vertical com três capturas de tela sequenciais de uma câmera de segurança, mostrando um encontro emocionante entre um homem e uma criança em um ambiente externo. Na primeira imagem (esquerda): O homem, de pele clara, óculos escuros e camisa bege, inclina-se para abraçar a criança, que veste um conjunto claro. Ele beija o topo da cabeça dela. Na segunda imagem (centro): O abraço é visto de outro ângulo, com o homem de costas para a câmera, envolvendo a criança protetoramente. O rosto da criança está desfocado por edição. Na terceira imagem (direita): O homem aparece de frente, abraçando a criança com força. Ele tem uma expressão facial de profundo alívio e choro. As imagens possuem baixa resolução e granulação, características de gravações de vigilância. O cenário de fundo é uma calçada ou via pública em tons acinzentados.
País

Pai abraça filha que escapou de atropelamento que matou 2 crianças em Diadema, na Grande SP

Câmera de segurança flagra o instante em que o homem pega a menina no colo e a beija.

Redação
05 de Abril de 2026
Captura de câmera de segurança mostrando carro em alta velocidade antes de bater em muro de casa na cidade de Diadema, São Paulo.
País

O que se sabe sobre atropelamento de irmãos por motorista embriagado em São Paulo

Condutor de 64 anos foi preso em flagrante após atingir crianças que brincavam em calçada, na cidade de Diadema; corpos serão levados para o estado de Alagoas.

Redação
04 de Abril de 2026
Foto que contém frame de vídeo de atropelamento em Diadema (SP).
País

Duas crianças morrem atropeladas por motorista bêbado na Grande São Paulo

Outras duas ficaram gravemente feridas e foram conduzidas ao hospital.

Redação
04 de Abril de 2026
Na imagem, fotografia em close-up de um mosquito Aedes aegypti sobre uma superfície clara e levemente refletora. O mosquito é escuro com listras brancas características no corpo e nas articulações das pernas. Ele está posicionado de frente para a câmera, com as patas espalhadas e a probóscide (aparelho bucal) voltada para baixo. O fundo está embaçado em tons de cinza e branco, destacando os detalhes do inseto. No canto superior direito, há o crédito
País

Ministro decreta situação de emergência em cidade do MS devido a casos de chikungunya

De janeiro até agora, número de casos confirmados da doença em Dourados chega a 759.

Redação
03 de Abril de 2026
Montagem com quatro fotos de vítimas de um acidente aéreo. Na parte superior, um homem e uma mulher sorrindo em um evento. Na parte inferior esquerda, um homem usando camisa social e gravata dentro de uma aeronave. Na parte inferior direita, um homem jovem de óculos escuros em frente a um avião, sorrindo e com os braços cruzados.
País

Quem são as vítimas da queda de avião em Capão da Canoa (RS)

A aeronave saiu de São Paulo e caiu sobre um restaurante localizado em área residencial.

Redação
03 de Abril de 2026
Imagem de câmera de segurança mostra o momento de uma explosão em um prédio comercial após a queda de uma aeronave. Uma grande bola de fogo aparece na parte superior direita do edifício, próximo ao telhado. Em frente ao local há uma rua com vagas de estacionamento vazias e uma calçada com árvores pequenas. A imagem tem data e hora no canto superior esquerdo e ícones de gravação no canto superior direito.
País

Avião de pequeno porte cai em Capão da Canoa (RS) e mata três pessoas; uma segue desaparecida

A área foi isolada e o trânsito bloqueado nos arredores para o trabalho das equipes de emergência.

Redação
03 de Abril de 2026
Foto de PM de São Paulo acusado de matar esposa.
País

Polícia Militar de São Paulo aposenta tenente-coronel suspeito de matar a esposa

Oficial é investigado por feminicídio e fraude processual e está preso preventivamente; salário antes de ser preso foi de R$ 28,9 mil.

Redação
02 de Abril de 2026
Fotos do ministro Alexandre de Morares e empresário Marcelo Conde.
País

Operação da PF contra vazamento de dados de ministros do STF mira empresário do Rio de Janeiro

Marcelo Conde é suspeito de comandar o esquema e está foragido.

Redação
02 de Abril de 2026