Hapvida processa família Vorcaro por dívida de R$ 12 milhões após venda do Grupo Promed

A operadora de planos de saúde e odontológicos Hapvida entrou com uma ação na Justiça contra familiares de Daniel Vorcaro por dívida de R$ 12 milhões após venda do Grupo Promed. A apuração é do g1.

Segundo o portal, são alvos da ação Daniel Vorcaro, Natália Bueno Vorcaro Zettel e Henrique Moura Vorcaro, que teriam atuado como vendedores na negociação.

Em 2021, o Diário do Nordeste noticiou que o Hapvida, em Comunicado ao Mercado, havia informado a conclusão da aquisição do Grupo Promed, que possui operações concentradas na região metropolitana de Belo Horizonte.

Na época, o Grupo Promed era composto por dois hospitais, que totalizam 240 leitos de internação, 7 clínicas de atendimento primário e três operadoras de saúde que, combinadas, possuem uma carteira total de cerca de 280 mil beneficiários.

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O grupo era avaliado em R$ 1,5 bilhão naquele ano.

Prejuízo milionário

Os valores cobrados no processo seriam referentes a prejuízos gerados por fatores que antecederam a conclusão da venda, conforme o processo obtido pelo g1. Os vendedores teriam se comprometido a indenizar a prestadora pelo prejuízo.

Desde o fechamento da negociação, segundo a ação, os prejuízos registrados superam R$ 22 milhões.

No comunicado de 2021, a empresa informou ainda que, com a conclusão da operação, a Hapvida ampliaria sua estratégia de crescimento em uma das principais praças do Brasil.