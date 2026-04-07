Pix é meio de pagamento mais utilizado no País no 2º semestre de 2025, diz BC

Cerca de 78,4 bilhões de transações foram feitas por meio do Pix apenas no segundo semestre de 2025, o que gerou um montante financeiro de R$ 68,2 trilhões. Os dados foram apresentados pelo Banco Central, nesta terça-feira (7).

O levantamento representa um crescimento de 12,9% na quantidade de transações e de 14,1% no volume transacionado em comparação ao segundo semestre de 2024, fazendo com que a ferramenta seja o meio de pagamento mais utilizado no País no período.

“O Pix, continua sendo o instrumento de pagamento mais utilizado, responsável por 54,7% das transações efetuadas no segundo semestre de 2025, atingindo 42,9 bilhões de transações naquele período”, informou a entidade.

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Ainda de acordo com o balanço, o mercado de cartões manteve sua tendência de expansão nas modalidades de crédito (+9,4%) e pré-pago (+2,2%), enquanto o cartão de débito se manteve praticamente estável (-0,2%).

Juntos, respondem por 30,4% da quantidade total de transações efetuadas, com 23,8 bilhões de transações no segundo semestre de 2025.

“O instrumento de pagamento com maior participação em volume financeiro transacionado continuou sendo o das transferências interbancárias realizadas por meio da TED, com 34,7%, seguido pelo Pix, com 28,6% do valor total transacionado no segundo semestre de 2025”, segundo o Banco Central.

SOBRE O LEVANTAMENTO

As Estatísticas de Pagamentos de Varejo relativas ao segundo semestre de 2025 estão disponíveis no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Banco Central.

Foram compiladas informações enviadas pelos diversos participantes do mercado referentes ao uso dos instrumentos de pagamento no país, ao mercado de cartões de pagamento e aos canais de acesso às transações bancárias, além de informações coletadas das infra estruturas operadas pelo Banco Central.

Em relação às transações de pagamento utilizando dinheiro (em espécie), as estatísticas contemplam apenas os dados de saques.