Governo Trump diz que PIX cria 'desvantagem' para operadoras de cartão de crédito
Relatório que menciona supostos riscos para gigantes como Visa e Mastercard foi divulgado nesta quarta-feira (1º).
O governo dos Estados Unidos divulgou um relatório nesta quarta-feira (1º) em que foi ressaltado que o Pix, lançado no Brasil em 2020, é um sistema prejudicial às empresas de cartão de crédito, como as estadunidenses Visa e Mastercard.
"O Banco Central criou e regula o Pix; stakeholders dos EUA temem que o BC [Banco Central] dê tratamento preferencial ao sistema, prejudicando fornecedores americanos de serviços de pagamentos eletrônicos. O uso do Pix é obrigatório para instituições com mais de 500.000 contas", disse um trecho do documento.
Em julho do ano passado, o governo de Donald Trump já tinha classificado o sistema de pagamento instantâneo brasileiro como um risco para empresários estadunidenses e o colocou na mira.
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O documento que oficializou o processo não citou o Pix diretamente, mas fez referência a “serviços de comércio digital e pagamento eletrônico”, inclusive os oferecidos pelo Estado brasileiro.
"O Brasil parece se envolver em uma série de práticas desleais em relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando a favorecer seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", disse o Escritório do Representante de Comércio dos EUA na época.
Conforme publicou o g1, o Relatório de Estimativa do Comércio Nacional de 2026, do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, ainda cita outros riscos:
- Mineração ilegal de ouro no Brasil;
- Extração ilegal de madeira;
- Leis trabalhistas brasileiras;
- PL dos Mercados Digitais;
- Regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados;
- Taxa de uso de rede;
- Satélites.