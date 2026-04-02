Fórum nacional reúne especialistas e debate como a governança fortalece negócios familiares
O conselheiro do GEQ, Felipe Queiroz Rocha, apresenta case de sucesso da empresa e fala sobre a experiência em um negócio familiar.
Reunindo membros das principais famílias empresárias de todo o País, o Fórum Nacional de Governança da Família Empresária, realizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), chega à 3ª edição. O evento ocorre nesta terça-feira (7), no Teatro Santander, em São Paulo (SP), a partir das 8h. As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento.
O Fórum tem como objetivo discutir a fundo os desafios de manter negócios familiares fortalecidos ao longo das gerações, proporcionando um espaço de aprendizado, troca de experiências e inspiração.
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Um dos palestrantes do evento é o conselheiro do Grupo Edson Queiroz (GEQ), Felipe Queiroz Rocha. O especialista em Governança apresenta o painel "Liderança e sucessão nas três dimensões da família empresária", às 16h, compartilhando o case do GEQ e experiências de gestão em uma grande companhia familiar.
“Eu vou falar sobre sucessão e liderança nas três esferas da governança: família, propriedade e negócio. Esse evento é importante para desmistificar a governança, mostrar que não é burocracia, que tem ganhos e mitigação de riscos”, salienta.
Felipe Queiroz Rocha reforça a importância de capacitar os membros de famílias empresárias. Para o especialista, mesmo quem não ocupará um cargo executivo na empresa precisa ter conhecimento sólido em governança e finanças, condição essencial para manter o negócio próspero e forte ao longo do tempo.
O painel também conta com a participação de Eduardo Wanke, presidente de Honra do Conselho Consultivo da Wanke S.A., e Priscila Kannenberg, G.O. e líder do Grupo NextGen, com moderação de Luiz Carlos Cabrera, presidente da LCabrera Consultoria de Gestão e CEO da LCA Managing Consultants.
O evento presencial é exclusivo para membros de famílias empresárias, mas a versão on-line é aberta a conselheiros, consultores e demais agentes de governança interessados no tema.
GEQ, um case de sucesso na governança familiar
Felipe Queiroz Rocha define a governança como uma série de mecanismos de alinhamento empresarial, com regras claras e bem dispostas sobre como as decisões dentro de um negócio devem ser tomadas.
“A governança mitiga riscos de conflito porque fatores como a transparência e a equidade norteiam as decisões”, indica.
O conceito foi determinante na história do GEQ, grupo que, ao longo de 75 anos, passou de uma empresa com um único fundador, o industrial Edson Queiroz, para um conglomerado com conselheiros e comitês independentes. É o que explica Felipe Queiroz Rocha
“Eu acho que o diferencial do GEQ é porque a família continua no controle, mas adota as melhores práticas de governança, não por ser obrigada, mas por acreditar nisso. Nossa vontade é continuar crescendo e evoluindo por no mínimo mais 75 anos”
Confira a programação completa:
8h | Welcome Breakfast & Networking
9h | Abertura institucional
9h20 | Governança estratégica
Matt Allen, Professor Clínico de empresas familiares na John L. Ward e Diretor Executivo do John L. Ward Center for Family Enterprises da Kellogg School of Management
10h10 | Engajamento das novas gerações
Giovanna Angélica Beira, Vice-presidente do Conselho de Família da Família Beira (controladora da Ypê)
Alexandre Bornschein Silva, Presidente da Catarinense Indústria Farmacêutica
Moderação: Marianne Baumgart, Membro do Conselho de Família do Grupo Baumgart
11h05 | Coffee-break
11h35 | A importância do diálogo nas famílias empresárias
Tânia Almeida, Presidente da MEDIARE Consultoria e Docência Ltda
12h10 | E quando vender a empresa é o melhor caminho?
Alessandro Rios, Fundador da Verde Campo e Presidente da Vinícola Alma Gerais
Renata Vichi, Ex-CEO da Kopenhagen e Fundadora da Brasil Cacau
Moderação: Luiz Lima, Sócio fundador da Action - consultoria finanças
12h55 | Masterclass McKinsey - A arte de passar o bastão: sucessão, legado e crescimento
Fernanda Mayol, Sócia da McKinsey, Líder da Prática de Pessoas e Performance Organizacional na América Latina
13h20 | Almoço
14h50 | Masterclass B3 - Como o IPO pode ajudar na sucessão e perenidade nos negócios?
Leonardo Resende, Superintendente de Relacionamento com Empresas da B3
15h15 | O impacto estratégico do conselho consultivo
Fabiana Atallah, Sócia e Conselheira Consultiva no Grupo Raviera
Victor Coutinho, CEO da Hydroen Energias
Moderação: Monika Hufenüssler Conrads, Conselheira Independente Nita Alimentos e FGM Dental Group; Sócia Duas Rodas e Membro CAC-I IBGC
16h | Liderança e sucessão nas 3 dimensões da família empresária
Eduardo Wanke, Presidente de Honra do Conselho Consultivo da Wanke S.A.
Felipe Queiroz Rocha, Conselheiro do Grupo Édson Queiroz
Priscila Kannenberg, GO e líder do Grupo de NEXTGEN
Moderador: Luiz Carlos Cabrera, Presidente da LCABRERA Consultoria de Gestão, CEO da LCA Managing Consultants
16h55 | O que é ser membro de uma família empresária?
Fabrício Garcia, Vice-Presidente de Negócios do Magalu
Frederico Trajano, CEO do Magalu
Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho do Magazine Luiza e Presidente do Grupo Mulheres do Brasil
Moderação: Vicky Bloch, Sócia Diretora da Vicky Bloch Associados / Partner and Managing Director at Vicky Bloch Associados.
17h50 | Encerramento com Valéria Café, Diretora-geral do IBGC
18h | Fim do evento
SERVIÇO
Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)
Credenciamento e welcome coffee: 8h
Horário do evento: 9h às 18h
Local: Teatro Santander - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Itaim Bibi, São Paulo/SP
On-line: via plataforma de transmissão.