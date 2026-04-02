Fórum nacional reúne especialistas e debate como a governança fortalece negócios familiares

Reunindo membros das principais famílias empresárias de todo o País, o Fórum Nacional de Governança da Família Empresária, realizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), chega à 3ª edição. O evento ocorre nesta terça-feira (7), no Teatro Santander, em São Paulo (SP), a partir das 8h. As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento.

O Fórum tem como objetivo discutir a fundo os desafios de manter negócios familiares fortalecidos ao longo das gerações, proporcionando um espaço de aprendizado, troca de experiências e inspiração.

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Um dos palestrantes do evento é o conselheiro do Grupo Edson Queiroz (GEQ), Felipe Queiroz Rocha. O especialista em Governança apresenta o painel "Liderança e sucessão nas três dimensões da família empresária", às 16h, compartilhando o case do GEQ e experiências de gestão em uma grande companhia familiar.

“Eu vou falar sobre sucessão e liderança nas três esferas da governança: família, propriedade e negócio. Esse evento é importante para desmistificar a governança, mostrar que não é burocracia, que tem ganhos e mitigação de riscos”, salienta.

Felipe Queiroz Rocha reforça a importância de capacitar os membros de famílias empresárias. Para o especialista, mesmo quem não ocupará um cargo executivo na empresa precisa ter conhecimento sólido em governança e finanças, condição essencial para manter o negócio próspero e forte ao longo do tempo.

Legenda: Conselheiro do GEQ, Felipe Queiroz Rocha, apresenta o painel "Liderança e sucessão nas três dimensões da família empresária".

O painel também conta com a participação de Eduardo Wanke, presidente de Honra do Conselho Consultivo da Wanke S.A., e Priscila Kannenberg, G.O. e líder do Grupo NextGen, com moderação de Luiz Carlos Cabrera, presidente da LCabrera Consultoria de Gestão e CEO da LCA Managing Consultants.

O evento presencial é exclusivo para membros de famílias empresárias, mas a versão on-line é aberta a conselheiros, consultores e demais agentes de governança interessados no tema.

GEQ, um case de sucesso na governança familiar

Felipe Queiroz Rocha define a governança como uma série de mecanismos de alinhamento empresarial, com regras claras e bem dispostas sobre como as decisões dentro de um negócio devem ser tomadas.

“A governança mitiga riscos de conflito porque fatores como a transparência e a equidade norteiam as decisões”, indica.

Legenda: Felipe Queiroz Rocha fala sobre a importância da governança em empresas familiares. Foto: Miguel Cavalcanti.

O conceito foi determinante na história do GEQ, grupo que, ao longo de 75 anos, passou de uma empresa com um único fundador, o industrial Edson Queiroz, para um conglomerado com conselheiros e comitês independentes. É o que explica Felipe Queiroz Rocha

“Eu acho que o diferencial do GEQ é porque a família continua no controle, mas adota as melhores práticas de governança, não por ser obrigada, mas por acreditar nisso. Nossa vontade é continuar crescendo e evoluindo por no mínimo mais 75 anos” Felipe Queiroz Rocha Conselheiro do Grupo Edson Queiroz (GEQ)

Confira a programação completa:

8h | Welcome Breakfast & Networking

9h | Abertura institucional

9h20 | Governança estratégica

Matt Allen, Professor Clínico de empresas familiares na John L. Ward e Diretor Executivo do John L. Ward Center for Family Enterprises da Kellogg School of Management

10h10 | Engajamento das novas gerações

Giovanna Angélica Beira, Vice-presidente do Conselho de Família da Família Beira (controladora da Ypê)

Alexandre Bornschein Silva, Presidente da Catarinense Indústria Farmacêutica

Moderação: Marianne Baumgart, Membro do Conselho de Família do Grupo Baumgart

11h05 | Coffee-break

11h35 | A importância do diálogo nas famílias empresárias

Tânia Almeida, Presidente da MEDIARE Consultoria e Docência Ltda

12h10 | E quando vender a empresa é o melhor caminho?

Alessandro Rios, Fundador da Verde Campo e Presidente da Vinícola Alma Gerais

Renata Vichi, Ex-CEO da Kopenhagen e Fundadora da Brasil Cacau

Moderação: Luiz Lima, Sócio fundador da Action - consultoria finanças

12h55 | Masterclass McKinsey - A arte de passar o bastão: sucessão, legado e crescimento

Fernanda Mayol, Sócia da McKinsey, Líder da Prática de Pessoas e Performance Organizacional na América Latina

13h20 | Almoço

14h50 | Masterclass B3 - Como o IPO pode ajudar na sucessão e perenidade nos negócios?

Leonardo Resende, Superintendente de Relacionamento com Empresas da B3

15h15 | O impacto estratégico do conselho consultivo

Fabiana Atallah, Sócia e Conselheira Consultiva no Grupo Raviera

Victor Coutinho, CEO da Hydroen Energias

Moderação: Monika Hufenüssler Conrads, Conselheira Independente Nita Alimentos e FGM Dental Group; Sócia Duas Rodas e Membro CAC-I IBGC

16h | Liderança e sucessão nas 3 dimensões da família empresária

Eduardo Wanke, Presidente de Honra do Conselho Consultivo da Wanke S.A.

Felipe Queiroz Rocha, Conselheiro do Grupo Édson Queiroz

Priscila Kannenberg, GO e líder do Grupo de NEXTGEN

Moderador: Luiz Carlos Cabrera, Presidente da LCABRERA Consultoria de Gestão, CEO da LCA Managing Consultants

16h55 | O que é ser membro de uma família empresária?

Fabrício Garcia, Vice-Presidente de Negócios do Magalu

Frederico Trajano, CEO do Magalu

Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho do Magazine Luiza e Presidente do Grupo Mulheres do Brasil

Moderação: Vicky Bloch, Sócia Diretora da Vicky Bloch Associados / Partner and Managing Director at Vicky Bloch Associados.

17h50 | Encerramento com Valéria Café, Diretora-geral do IBGC

18h | Fim do evento

SERVIÇO

Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)

Credenciamento e welcome coffee: 8h

Horário do evento: 9h às 18h

Local: Teatro Santander - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Itaim Bibi, São Paulo/SP

On-line: via plataforma de transmissão.