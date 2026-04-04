Cobrança híbrida e conta-salário: veja mudanças previstas para o Pix em 2026

O Pix, mecanismo de pagamento brasileiro lançado em 2020, vem passando por diversas atualizações desde então. Uma das prioridades do Banco Central para 2026 é a cobrança híbrida e ajustes no campo de 'descrição'.

O Pix se tornou alvo de críticas do governo dos Estados Unidos, que alegam que o sistema é prejudicial às empresas de cartão de crédito, como as estadunidenses Visa e Mastercard.

Em resposta às críticas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou que 'ninguém vai fazer o Brasil mudar o Pix', que tem prestado serviço à sociedade brasileira.

As mudanças previstas pelo Banco Central, discutidas na 28ª Reunião Plenária do Fórum Pix, buscam aprimorar a ferramenta de mecanismos instantâneos.

O campo de descrição do Pix deve passar por ajustes após constatação de que está sendo utilizado de maneira indevida para transmitir mensagens ofensivas ou intimidatórias.

Entre as medidas previstas, estão ações de orientação aos usuários, aplicação de restrições ou filtros no campo e definição de valor mínimo para o qual o campo de descrição possa ser preenchido.

Cobrança híbrida e conta-salário

Outra mudança debatida para 2026 é a da agenda híbrida, que junta em um único documento o boleto bancário com o QR Code disponibilizado pelo Pix.

Isso permitirá o pagamento da conta tanto pelo código de barras quanto pelo QR Code.

A agenda evolutiva do Pix também prevê que as contas-salário possam ser utilizadas para operações de Pix-automático. Atualmente, apenas contas correntes realizem a operação.

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O mecanismo deve ser ampliado também para o pagamento de duplicatas, que são títulos de crédito.

O Banco Central prevê adequar o sistema ao pagamento de impostos em tempo real, que vem sendo desenvolvido pela Receita Federal para a reforma tributária.

Veja algumas medidas aplicadas nos últimos anos:

Pix Saque e Pix Troco : permite retirar dinheiro físico em lojas e estabelecimentos comerciais.

: permite retirar dinheiro físico em lojas e estabelecimentos comerciais. Pix agendado : permite agendar pagamentos periódicos, com datas fixas. Utilizado principalmente por profissionais liberais.

: permite agendar pagamentos periódicos, com datas fixas. Utilizado principalmente por profissionais liberais. Pix automático: permite automatizar pagamentos recorrentes, assim como o débito automático.

O Pix já é utilizado por mais de 170 milhões de pessoas físicas, quase 80% da população brasileira, segundo o Banco Central.

Em janeiro de 2026, foram realizadas mais de 7 bilhões de transações. O volume movimentado em um mês chega a R$ 3 trilhões, o que equivale a mais de 3 PIBs mensais.