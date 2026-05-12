Cresce Ceará promove debate sobre agronegócio em Fortaleza no dia 21 de maio

O agronegócio vive um momento de transformação, incorporando tecnologia, sustentabilidade e novos mercados. Nesse contexto, a 3ª edição do Cresce Ceará será realizada no dia 21 de maio, no Gran Mareiro Hotel, em Fortaleza, reunindo lideranças do agronegócio, especialistas e representantes do setor produtivo para discutir caminhos estratégicos de desenvolvimento. Promovido pelo Diário do Nordeste, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB), a presente edição consolida o evento como um espaço com foco em agronegócio e os desafios de energia e logística.

“Vamos discutir gargalos, oportunidades e soluções concretas que impactam diretamente a competitividade do Estado, especialmente em um cenário de expansão da produção, necessidade de eficiência energética e integração logística com mercados nacionais e internacionais”, explica Tayro Mendonça, Gerente de Planejamento e Gestão do Sistema Verdes Mares.

Pautas previstas

Com uma programação voltada para temas atuais, o encontro será estruturado em dois painéis principais. O primeiro aborda “Logística no agronegócio: traçando caminhos para o crescimento”, com a participação de João Teixeira, Alex Trevisan e Edson Brok. Já o segundo painel discute “O papel da energia no novo ciclo de expansão do agro cearense”, reunindo Raimundo Delfino, José Nunes e Rita Grangeiro.

Curadoria e debate qualificado

A curadoria dos convidados prioriza nomes com atuação direta na cadeia produtiva e capacidade de contribuir com análises consistentes. A mediação será conduzida pelos jornalistas Egídio Serpa e Victor Ximenes, garantindo um debate plural, didático e alinhado à realidade do mercado.

Agenda e inscrições

A agenda do evento tem início às 8h e contará, além dos painéis, com momentos de networking entre os participantes. As inscrições serão realizadas pela plataforma Sympla, por meio do link .

Confira a programação

PAINEL: Logística no agronegócio: traçando caminhos para o crescimento

João Teixeira

Alex Trevisan

Edson Brok

Mediador: Egídio Serpa

PAINEL: O papel da energia no novo ciclo de expansão do agro cearense

Raimundo Delfino

José Nunes

Rita Grangeiro

Mediador: Victor Ximenes