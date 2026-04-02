Lula defende PIX após críticas dos EUA: 'Ninguém vai fazer a gente mudar'
Relatório estadunidense apontou que ferramenta era prejudicial às gigantes de cartão de crédito.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o Pix, nesta quinta-feira (2), após relatório dos Estados Unidos criticar a ferramenta. O documento da gestão de Donald Trump foi divulgado na quarta-feira (1º), apontando que o sistema era prejudicial às gigantes de cartão de crédito. As informações são do g1.
Durante visita a obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador, na Bahia, Lula afirmou que "ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira".
"Os Estados Unidos fizeram um relatório nesta semana sobre o PIX, disseram que o PIX distorce o comércio internacional, porque o PIX acho que cria problema para a moeda deles. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir. O PIX é do Brasil".
Lula ainda afirmou que o governo brasileiro pode até aprimorar o PIX.
Em agosto de 2025, os EUA fizeram uma investigação sobre as "práticas comerciais do Brasil", por considerar o PIX como uma "possível prática desleal".
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Relatório de Trump
No relatório, foi apontado que o PIX é um sistema prejudicial às empresas de cartão de crédito, como as estadunidenses Visa e Mastercard.
"O Banco Central criou e regula o Pix; stakeholders dos EUA temem que o BC [Banco Central] dê tratamento preferencial ao sistema, prejudicando fornecedores americanos de serviços de pagamentos eletrônicos. O uso do Pix é obrigatório para instituições com mais de 500.000 contas", disse um trecho do documento.
O PIX é um sistema de pagamentos instantâneos brasileiro criado pelo Banco Central. Ele permite transferências e pagamentos ao longo de todo o dia, inclusive em fins de semana e feriados.