Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

União Europeia exclui Brasil da lista de países aptos a exportar carne e outros itens para a região

Medida vale a partir de setembro. UE argumenta que País não comprovou controle de uso de antimicrobianos na pecuária.

Escrito por
e
(Atualizado às 19:03)
Negócios
imagem de balcão de açougue com pedaços de carne crua expostos para matéria sobre União Europeia suspender autorização para carne do Brasil e outros produtos animais por falta de garantias sanitárias.
Legenda: UE considera que o Brasil ainda não demonstrou que deixou de usar antimicrobianos na cadeia produtiva animal destinada à exportação.
Foto: Vladimir Razgulyaev/Shutterstock.

A União Europeia anunciou, nesta terça-feira (12), a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes e produtos de origem animal para o bloco europeu. A medida passa a valer em 3 de setembro e foi tomada porque, segundo as autoridades europeias, o Brasil não apresentou garantias suficientes sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária.

Na prática, isso significa que produtos brasileiros como carne bovina, carne de frango, ovos, mel, peixes e animais vivos destinados à alimentação poderão deixar de entrar no mercado europeu caso o governo brasileiro não consiga atender às exigências sanitárias até a data-limite.

A decisão foi confirmada pela Comissão Europeia, mas ainda precisa ser formalizada no diário oficial da União Europeia para produzir efeitos legais definitivos.

A União Europeia mantém uma lista de países considerados aptos a exportar produtos de origem animal ao bloco. Para integrar essa relação, cada país precisa comprovar que segue as normas sanitárias europeias. O Brasil estava autorizado até agora, mas acabou retirado da lista após a revisão das regras ligadas ao uso de antimicrobianos na criação animal.

Outros países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, permaneceram autorizados a exportar normalmente para o bloco europeu.

Veja também

teaser image
Negócios

Tesouro Reserva: veja como funciona novo título com aplicações a partir de R$ 1

teaser image
Negócios

Grupo Toky entra com pedido de recuperação judicial com dívida de R$ 1,11 bilhão

teaser image
Negócios

BC aponta R$ 10,5 bilhões 'esquecidos' em bancos; dinheiro pode ir para o Desenrola

Governo recebeu notícia "com surpresa"

Em nota, o Governo disse ter recebido “com surpresa” a decisão da União Europeia. O texto é assinado pelos Ministérios das Relações Exteriores, Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A nota afirma que o Brasil adotará “todas as medidas necessárias” para reverter a decisão e garantir a continuidade das vendas ao mercado europeu.

O governo ainda informou que o chefe da delegação brasileira junto à União Europeia tem uma reunião agendada para esta quarta-feira (13) com autoridades sanitárias europeias. O objetivo do encontro será buscar esclarecimentos sobre os motivos da exclusão do Brasil da lista de exportadores autorizados.

O que são antimicrobianos?

Antimicrobianos são medicamentos usados para combater microrganismos como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Na pecuária, essas substâncias podem servir tanto para tratar doenças quanto para estimular o crescimento dos animais e aumentar a produtividade.

A União Europeia proíbe especialmente o uso de antimicrobianos que também são importantes para tratamentos médicos em humanos. O objetivo é evitar a chamada resistência antimicrobiana, situação em que bactérias passam a resistir aos medicamentos.

Entre os produtos restritos pelos europeus estão substâncias como virginiamicina, avoparcina, tilosina, espiramicina, avilamicina e bacitracina.

O bloco europeu considera que o Brasil ainda não demonstrou de forma suficiente que essas substâncias deixaram de ser usadas ao longo de toda a cadeia produtiva animal destinada à exportação.

Como a medida afeta o Brasil

A União Europeia é um dos principais mercados para as proteínas animais brasileiras. No caso da carne bovina, o bloco europeu aparece entre os maiores destinos das exportações brasileiras em valor.

Além da carne bovina, a medida pode afetar exportações de aves, ovos, mel, peixes, equinos e produtos derivados de origem animal.

O problema não significa necessariamente que a carne brasileira esteja contaminada. O principal ponto da decisão europeia é regulatório e envolve rastreabilidade sanitária, certificação e comprovação documental sobre o uso dos medicamentos.

Para voltar à lista, o Brasil precisará comprovar que cumpre integralmente as regras europeias durante todo o ciclo de vida dos animais exportados.

Em abril, o governo brasileiro publicou uma portaria proibindo parte dos antimicrobianos utilizados como melhoradores de desempenho animal. Mesmo assim, a União Europeia avalia que ainda faltam garantias adicionais.

Para reverter a situação, o Brasil pode ampliar as restrições legais aos medicamentos restantes ou criar mecanismos mais rígidos de rastreabilidade para provar que os produtos exportados não utilizam essas substâncias.

A segunda alternativa é considerada mais complexa porque exige monitoramento detalhado da cadeia produtiva, certificações sanitárias adicionais e custos maiores para produtores e frigoríficos.

Entidades reagem à decisão da União Europeia

Entidades do agronegócio brasileiro afirmaram que trabalham em conjunto com o Ministério da Agricultura para atender às exigências europeias antes da entrada em vigor da medida.

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) afirmou que o Brasil continua habilitado a exportar carne bovina ao mercado europeu até setembro e disse que o setor tem sistemas robustos de controle sanitário e rastreabilidade.

Já a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) declarou que o País cumpre as normas internacionais e prestará esclarecimentos técnicos às autoridades europeias.

Representantes do setor de mel também criticaram a decisão. Segundo a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, o Brasil é um dos maiores produtores de mel orgânico do mundo e não haveria justificativa técnica para restrições ao produto.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
imagem de balcão de açougue com pedaços de carne crua expostos para matéria sobre União Europeia suspender autorização para carne do Brasil e outros produtos animais por falta de garantias sanitárias.
Negócios

União Europeia exclui Brasil da lista de países aptos a exportar carne e outros itens para a região

Medida vale a partir de setembro. UE argumenta que País não comprovou controle de uso de antimicrobianos na pecuária.

Agência Brasil e Redação
Há 50 minutos
Foto de pessoa segurando cédulas de 100 200 e 20 reais para matéria sobre dinheiro esquecido no Banco Central.
Negócios

BC aponta R$ 10,5 bilhões 'esquecidos' em bancos; dinheiro pode ir para o Desenrola

Saiba como resgatar "dinheiro esquecido" no Banco Central.

Redação
12 de Maio de 2026
Fachada da Tok&Stok, uma loja de móveis e decoração para casa, com grande sinalização verde e portas de vidro que revelam os produtos expostos no interior.
Negócios

Grupo Toky entra com pedido de recuperação judicial com dívida de R$ 1,11 bilhão

Empresa busca evitar a liquidez das atividades e proteger o emprego dos funcionários.

Redação
12 de Maio de 2026
Fachada da sede do Detran Ceará, com placa azul “DETRAN‑CE Sede” em primeiro plano, estrutura coberta ao fundo e carros passando pela via ao lado, em área arborizada.
Auto

Leilão do Detran-CE tem lotes com carros, motos e sucatas a partir de R$ 50; veja detalhes

Itens estarão disponíveis para vistoria em Camocim nesta terça-feira (12).

Redação
12 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Urânio e fosfato de Itataia: projeto pronto. Falta licença ambiental

Empreendimento reduzirá importações brasileiras de fertilizantes e dará autossuficiência em urânio ao Brasil

Egídio Serpa
12 de Maio de 2026
Egídio Serpa

O cearense descobre as saborosas virtudes da carne suína

Suinocultura do Ceará cresce graças ao melhoramento genético do rebanho e aos investimentos que também se fazem em modernos frigoríficos

Egidio Serpa
12 de Maio de 2026
Negócios

Cresce Ceará promove debate sobre agronegócio em Fortaleza no dia 21 de maio

Encontro reúne lideranças para discutir gargalos e oportunidades no agronegócio cearense

Agência de Conteúdo DN
12 de Maio de 2026
Elbia Gannoum, presidente da Abeeólica, mulher sentada em ambiente interno conversa enquanto gesticula com as mãos. Ela veste blusa roxa e acessórios, e está em um espaço com móveis e decoração ao fundo, com expressão atenta durante a fala.
Negócios

Cortes de energia causam prejuízo de R$ 749 milhões ao setor eólico e solar no Ceará

A presidente da Abeeólica, Elbia Gannoum, esteve em Fortaleza para evento do setor.

Letícia do Vale
12 de Maio de 2026
Close na mão de uma mulher branca que está usando a calculadora.
Ana Alves

O que acontece com sua vida financeira se sua renda parar hoje?

Ana Alves
12 de Maio de 2026
Pessoa colocando uma moeda em um cofrinho de porquinho branco, simbolizando economia, finanças pessoais ou investimento inteligente.
Negócios

Tesouro Reserva: veja como funciona novo título com aplicações a partir de R$ 1

Investimento foi pensado com foco na criação de uma reserva de emergência.

Redação
11 de Maio de 2026
Estação de tratamento de esgoto com tanques e canais de água em funcionamento. Estrutura possui passarelas e grades amarelas, cercada por vegetação e palmeiras ao fundo, em área externa durante o dia.
Negócios

Perda bilionária na Aegea pode impactar o serviço de saneamento no Ceará?

Subsidiária da Aegea, a Ambiental Ceará é responsável pelos serviços de esgoto no Estado.

Letícia do Vale
11 de Maio de 2026
Loja da Fast Shop
Negócios

Fast Shop é multada em 1 bilhão por fraudes no ICMS

Sanção é a maior já aplicada com base na Lei Anticorrupção.

Redação
11 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Energia: expectativa sobre o futuro da Enel Ceará

Ministério de Minas e Energia não parece disposto a renovar contrato de concessão da empresa italiana

Egídio Serpa
11 de Maio de 2026
Imagem de carro da Byd saindo de um navio.
Allisson Martins

Importações de veículos disparam no Ceará em 2026; 99,7% vêm da China

Allisson Martins
11 de Maio de 2026
Vista do pôr do sol e da Praia de Iracema com parte do prédio em primeiro plano.
Negócios

Superprédio na Beira-Mar tem unidades que podem chegar a R$ 34 milhões

Empreendimento tem todos os apartamentos já vendidos na planta e entrega prevista para 2028.

Paloma Vargas
11 de Maio de 2026
Imagem da orla de Fortaleza para matéria sobre Dia do Trabalhador: veja o que abre e fecha no feriado da próxima sexta (1°), em Fortaleza.
Victor Ximenes

Mais de 30 cidades do Ceará têm potencial de consumo bilionário em 2026; veja lista

Estado tem potencial de R$ 236 bilhões, com destaque para habitação e alimentação.

Victor Ximenes
11 de Maio de 2026
Negócios

Deep inaugura loja no Shopping Iguatemi Bosque em Fortaleza

Operação amplia presença e reforça estratégia de expansão no mercado de moda feminina

Agência de Conteúdo DN
11 de Maio de 2026
O apresentador sorri e faz um gesto de anúncio no palco da 'Tele Sena Semanal', destacando o título de capitalização em suas mãos enquanto globos de sorteio ladeiam a cena. O cenário vibrante em tons de rosa e azul compõe a atmosfera festiva da premiação em uma composição dinâmica e colorida.
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (10/05)

O sorteio da edição número 103 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
10 de Maio de 2026
Tela de celular exibe página da Receita Federal sobre a declaração do Imposto de Renda 2026 no portal Gov.br. Ao fundo, aparece desfocado o logotipo da campanha do IRPF 2026.
Negócios

Pela primeira vez, dados do IR podem mostrar por que negros pagam mais impostos que brancos

A inclusão da autodeclaração racial no Imposto de Renda 2026 pode alterar a forma como o Brasil cobra impostos.

Letícia do Vale
10 de Maio de 2026
Mão de homem branco aproximando cartão de crédito de uma maquininha que está sendo segurada por outro homem branco.
Negócios

Por que o Desenrola Brasil não resolve o problema estrutural do endividamento?

Programa é usado como alívio temporário, mas falta de educação financeira leva a reincidência na inadimplência, dizem especialistas.

Paloma Vargas
09 de Maio de 2026
Calendário do IPVA 2026 para matéria sobre vencimento da 4º parcela da taxa.
Auto

Quando vence a 4ª parcela do IPVA 2026?

IPVA 2026: veja quando vence a 4ª parcela em maio.

Redação
09 de Maio de 2026
TMUT Pecém
Victor Ximenes

Porto do Pecém será o 1º do Brasil a oferecer energia elétrica para navios

Projeto de R$ 13 milhões deve reduzir emissões de CO2 e ampliar eletrificação das operações portuárias.

Victor Ximenes
09 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: investigações da PF alcançam políticos poderosos

Polícia Federal extrai do celular da Daniel Vorcaro novas e surpreendentes revelações, que podem mudar o rumo da campanha eleitoral deste ano

Egídio Serpa
09 de Maio de 2026
Imagem de IA para matéria sobre a tecnologia de caminhões conectados está transformando o transporte de cargas.
Auto

Como a tecnologia de caminhões conectados está transformando o transporte de cargas

Saiba como a conectividade e a telemetria estão tornando os caminhões mais eficientes e seguros no transporte de cargas.

Redação
08 de Maio de 2026
Foto que contém estudantes universitários.
Negócios

Mais da metade dos estudantes com Fies no Ceará está inadimplente; dívidas chegam a R$ 1,2 bilhão

Débitos poderão ser renegociados pelo Desenrola Fies.

Luciano Rodrigues
08 de Maio de 2026
Mãos seguram notas de Real brasileiro em primeiro plano, destacando cédulas de cem e de cinquenta reais sobre uma superfície clara. A imagem foca no manuseio do dinheiro, apresentando os detalhes das cores azul e laranja das notas em uma composição nítida e direta.
Negócios

Renda média mensal do brasileiro bate recorde em 2025

Segundo dados do IBGE, valor chegou a R$ 3.367 no ano passado, 5,4% acima do índice registrado em 2024.

Redação
08 de Maio de 2026
foto de carro sendo abastecido.
Victor Ximenes

Preço da gasolina tem leve queda nos postos de Fortaleza

Postos reduziram valor pela primeira vez desde as repercussões da guerra no Oriente Médio.

Victor Ximenes
08 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Lula, o encantador de serpente, celebra boas notícias aqui e nos EUA

Sua reunião com Donald Trump teve final feliz. E novas revelações da PF sobre o Banco Master envolvem Ciro Nogueira, presidente do PP, um dos líderes do bolsonarismo

Egídio Serpa
08 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Os novos compromissos e desafios da indústria 5.0 do Ceará

A atividade industrial de hoje é bem diferente da do início deste Século XXI. Há obrigações ambientais, sociais e corporativas a cumprir. e mais: Beto Studart celebra 80 anos

Egídio Serpa
08 de Maio de 2026
Foto que contém estrada de terra em Parambu.
Negócios

Uma em cada três rodovias estaduais do Ceará não saiu do papel

Estradas estão distribuídas de Fortaleza ao interior, incluindo trajetos de terra.

Luciano Rodrigues
08 de Maio de 2026