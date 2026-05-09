Porto do Pecém será o 1º do Brasil a oferecer energia elétrica para navios

O Porto do Pecém iniciou as obras de implantação da infraestrutura de conexão elétrica para navios e guindastes no Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT) e deve se tornar, ainda neste ano, o primeiro porto do Brasil a operar com o sistema de shore power.

A tecnologia permite que embarcações atracadas sejam abastecidas por energia elétrica em terra, sem necessidade de manter motores auxiliares a diesel ligados.

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Investimento

O investimento é de R$ 13,2 milhões, com execução da Grid Power Solutions, e a conclusão está prevista para setembro. Segundo o Complexo do Pecém, a medida deve evitar a emissão anual de cerca de 796 toneladas de CO2.

Além da redução de gases de efeito estufa, o projeto também prevê menor poluição sonora e redução de custos operacionais para armadores.

A infraestrutura elétrica contemplará ainda os guindastes MHC do terminal, atualmente movidos a diesel, ampliando o processo de eletrificação das operações de carga e descarga.

O Complexo do Pecém informou que aproximadamente 65% das movimentações portuárias já são eletrificadas. Em 2025, o terminal também recebeu os primeiros quatro caminhões elétricos da APM Terminals. Para atender à nova frota, a CIPP S.A. investiu cerca de R$ 500 mil na adequação da área operacional e expansão da rede elétrica.