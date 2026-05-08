Renda média mensal do brasileiro bate recorde em 2025
Segundo dados do IBGE, valor chegou a R$ 3.367 no ano passado, 5,4% acima do índice registrado em 2024.
O rendimento médio mensal de todas as fontes do brasileiro chegou a R$ 3.367 em 2025, segundo divulgou nesta sexta-feira (8) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor é o maior da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).
O chamado rendimento de todas as fontes abrange aqueles provenientes tanto do trabalho quanto de outras fontes, que incluem aposentadoria, pensão, aluguel, doação e programas sociais, por exemplo.
É o quarto ano consecutivo da expansão dos rendimentos de todas as fontes no Brasil. Em relação a 2024, o crescimento foi de 5,4%. O IBGE também destacou que o índice alcançado no ano passado demonstra que a recuperação de renda das famílias após as perdas da pandemia se consolidou.
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Maior número de brasileiros com rendimento da série histórica
Outro recorde da pesquisa mais recente do IBGE foi no número de residentes no Brasil que possuem algum tipo de rendimento. Em 2025, o índice foi de 67,2%, ou 143 milhões de pessoas.
Levando em conta as regiões, a ordem é:
- Sul - 70,9% de pessoas com rendimento na população residente;
- Sudeste - 69,2% de pessoas com rendimento na população residente;
- Centro-Oeste - 66,9% de pessoas com rendimento na população residente;
- Nordeste - 64,4% de pessoas com rendimento na população residente;
- Norte- 60,6% de pessoas com rendimento na população residente;
Trabalho segue sendo principal fonte de renda no Brasil
A pesquisa da PNAD Contínua demonstrou, ainda, que o rendimento médio mensal recebido dos trabalhos também bateu recorde em 2025. O índice foi de R$ 3.560, com crescimento de 5,7% em comparação a 2024.
Além disso, os dados também reforçaram que o trabalho continua sendo a principal fonte de renda para a maioria dos brasileiros, com 47,8% da população residente recebendo desta fonte o rendimento.
Já 27,1% dos residentes receberam rendimentos de outras fontes. Neste grupo, as principais categorias seguiram sendo as aposentadorias e as pensões.
Principais outras fontes de rendimento:
- Aposentadorias e pensões - 13,8% da população residente
- Programas sociais do governo - 9,1% da população residente
- Pensão alimentícia, doação e mesada de não morador - 2,3% da população residente
- Aluguel e arrendamento - 1,9% da população residente
- Outros rendimentos - 1,9% da população residente