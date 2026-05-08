Preço da gasolina tem leve queda nos postos de Fortaleza

Postos de combustíveis de Fortaleza reduziram os preços do litro da gasolina nos últimos dias. Antes, o valor dominante era de R$ 6,99 (para compras no débito, Pix e dinheiro) e, agora, os estabelecimentos passam a cobrar em torno de R$ 6,76, em média.

A redução percebida é de 23 centavos, em média. Essas cotações não foram captadas pela última pesquisa semanal da ANP, cujas informações já estão defasadas.

Em março, os preços haviam subido da faixa de R$ 6,47 para R$ 6,99, em meio às tensões da guerra no Oriente Médio.