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Preço da gasolina tem leve queda nos postos de Fortaleza

Postos reduziram valor pela primeira vez desde as repercussões da guerra no Oriente Médio.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Victor Ximenes
Foto: Shutterstock.

Postos de combustíveis de Fortaleza reduziram os preços do litro da gasolina nos últimos dias. Antes, o valor dominante era de R$ 6,99 (para compras no débito, Pix e dinheiro) e, agora, os estabelecimentos passam a cobrar em torno de R$ 6,76, em média.

A redução percebida é de 23 centavos, em média. Essas cotações não foram captadas pela última pesquisa semanal da ANP, cujas informações já estão defasadas.

Em março, os preços haviam subido da faixa de R$ 6,47 para R$ 6,99, em meio às tensões da guerra no Oriente Médio.

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