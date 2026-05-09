Banco Master: investigações da PF alcançam políticos poderosos

“Eu espero que todas as pessoas investigadas sejam inocentes". Foi o que disse o presidente Lula na tarde de quinta-feira, 7, na entrevista que concedeu na embaixada brasileira em Washington, logo depois de encontrar-se com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca. Irônico, sorridente, saboreando o bom resultado de sua conversa de três horas com seu colega norte-americano, Luiz Inácio Lula da Silva pareceu não haver percebido que as investigações da Polícia Federal a respeito do escândalo do Banco Master – as quais se fazem agora sob a supervisão do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal – estão apanhando com a boca na botija personalidades muito importantes nos três poderes da República – o Executivo, o Legislativo e, incrivelmente, o Judiciário. E mais, essas investigações começam a entranhar-se com as que apuram outro escândalo, o do INSS, onde também há as digitais de pessoas com muita influência no Palácio do Planalto.

Ontem à noite, na festa que celebrou o 80º aniversário de vida do multiempresário cearense Beto Studart, as centenas de industriais e agropecuaristas presentes não tinham outro assunto que não o do aprofundamento da investigação da Polícia Federal em curso. Todos convergiam para uma constatação, a de que começa a ruir o alicerce em que se apoiam hoje as instituições brasileiras, todas elas, sem exceção, atacadas pelo vírus da corrupção.

O próprio presidente Lula disse na mesma entrevista em Washington que o crime organizado está instalado, também, “no Poder Judiciário”, foi o que ele disse, e ninguém é mais bem informado a respeito de tudo do que o presidente da República.

Mais cedo do que se esperava, o escândalo do Banco Master invadiu a campanha eleitoral para a eleição (ou reeleição) deste ano à presidência da República. Ao descobrir, com provas, a milionária e íntima relação de amizade de Daniel Vorcaro com o senador Ciro Nogueira, a PF com certeza está frustrando a esperança do presidente Lula, que torce para que todos os envolvidos nesse escândalo “sejam inocentes”. Pelo que já se apurou e pelo que já foi divulgado, está claro e bem provado o envolvimento de deputados federais, senadores, ex-ministros do antigo e do atual governo, dirigentes de organismos públicos, empresários e autoridades judiciais não apenas no escândalo do Banco Master e do INSS, mas também em casos de corrupção que começam a pipocar nos Tribunais de Justiça de vários estados. A corrupção sentou praça no Brasil. Extirpa-la é o desafio.

Quando a corrupção – doença endêmica deste país tropical e bonito por natureza – se tonifica pela ação do crime organizado, que em São Paulo abriu empresas e instalou escritórios na Avenida Faria Lima, sede física do mercado financeiro nacional, conclui-se facilmente que a moralidade perdeu a batalha, e o brasileiro, que paga em dia seus impostos, é só um Mané que também perdeu, como disse em New York (assim mesmo, em inglês), em novembro de 2022, o então ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que passou de defensor a acusador da Operação Lava Jato antes de pedir sua muito bem remunerada aposentadoria.

Acostumado a ver transformados em pizza os maiores escândalos de corrupção já registrados em sua pátria, o brasileiro tem, pelo menos desta vez, a tênue esperança que atende pelo nome de André Mendonça, o ministro relator dos dois casos – o do Banco Master e o do INSS. Ele e a equipe da Polícia Federal sob suas ordens estão empenhados em desvendar, com rigorosas e irrefutáveis provas, todos os mistérios e segredos guardados por Daniel Vorcado e pela quadrilha que, vergonhosamente, se apoderou do comando do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional de Seguridade Social para desviar para os seus próprios bolsos R$ 6,5 bilhões das contas dos velhinhos e velhinhas aposentados e pensionistas do INSS.