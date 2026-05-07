M. Dias Branco tem lucro de R$ 106 milhões no primeiro trimestre

Maior fabricante de massas, biscoitos e granolas do país e líder do mercado nacional, a cearense M. Dias Branco fechou o primeiro trimestre de 2026 com todos os principais indicadores positivos na comparação com o mesmo período do ano passado (1T26 X 1T25).

A Receita Líquida da companhia cresceu pelo quinto trimestre consecutivo, alcançando R$ 2,2 bilhões, com incremento de 0,4%. O lucro líquido do período chegou a R$ 106 milhões, com crescimento de 53%.

A despeito de um cenário com retração de consumo, no qual os mercados de massas e biscoitos caíram em todo o país, M. Dias Branco teve ganho de market share volume em biscoitos, granolas e farinha de trigo doméstica, além de manter estabilidade em massas.

“O desempenho acima do comportamento do mercado corrobora que os ajustes operacionais e de execução realizados nos últimos meses foram acertados. Citamos como exemplo a reestruturação da área comercial em quatro frentes de crescimento, com maior clareza de papéis e processos, disciplina de execução e foco no sell-out”, como explica Gustavo Lopes Theodozio, vice-presidente de Controladoria e Investimentos e diretor de Relações com Investidores da M. Dias Branco.

Um dos destaques do trimestre foi o desempenho do grupo “adjacências”, que reúne bolos, snacks, misturas para bolos, torradas, saudáveis, molhos e temperos, que teve crescimento de 10,4% na Receita Líquida na comparação com o primeiro trimestre de 2025.

“Mantivemos o crescimento de dois dígitos pelo sétimo trimestre consecutivo nesse grupo, que traz boas margens para a companhia”, acrescenta Theodozio.

Na categoria de saudáveis, foram lançadas granolas com proteína na marca Jasmine e relançados pães sem glúten, com nova formulação e embalagens, reforçando a proposta de valor da marca. Como resultado, a Jasmine registrou ganho relevante de market share em granolas (+6,7 pontos percentuais na comparação com 1T25) e manteve trajetória positiva em biscoitos saudáveis, com destaque para as subcategorias de cookies e rosquinhas, onde segue ampliando participação e liderança em volume.

Já em snacks, a empresa acelerou a expansão do portfólio da marca Frontera, com o lançamento da tortilha sabor Sal Marinho e a entrada no segmento de snacks de batata.

Em Food Service, as categorias de farinha, farelo e gorduras mantiveram crescimento, ganhando capilaridade por meio da entrada de novos distribuidores especializados. O avanço contínuo reforça o modelo adotado desde o ano passado, com time dedicado, preços competitivos, portfólio ampliado, atuação consultiva de um time técnico e ações estruturadas de marketing e trade marketing.

Pelo lado de custos, o câmbio e o preço das commodities foram favoráveis à empresa. No 1T26, o custo dos produtos vendidos (CPV) apresentou redução de 1,5% em relação ao 1T25, mesmo com o crescimento de 3,4% dos volumes vendidos, refletindo principalmente a queda de 5% nos custos de matérias-primas.

O lucro bruto da companhia totalizou R$ 717,7 milhões no 1T26, com margem bruta de 32,4%, contra 30,9% no 1T25 e 31,6% no 4T25,

“O aumento da margem bruta reflete a redução dos custos variáveis, que caíram de cerca de R$ 3 por quilo no 4T25 para R$ 2,7 por quilo no 1T26”, detalha Fábio Cefaly, diretor de Relações com Investidores da M. Dias Branco.

O executivo destaca que M. Dias Branco continua fazendo investimentos substanciais em automação industrial e eficiência energética. No primeiro trimestre do ano, esses investimentos somaram R$ 172 milhões.