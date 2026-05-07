Lula e Trump querem um final feliz para a reunião de hoje

Tudo no mercado financeiro move-se, exclusivamente, por meio da especulação. Se o presidente dos Estados Unidos promete erradicar da face da terra “uma civilização inteira nesta noite”, o preço do petróleo sobe e faz subir as ações de todas as empresas petrolíferas do mundo; se pela mesma boca mercurial sai a informação de que as negociações para a paz no Oriente Médio prosseguem no modo otimista, tudo acontece de maneira inversa. É assim, foi assim e será assim. Nesse fluxo e refluxo, muita gente ganha e perde dinheiro, é da regra do jogo.

O nariz de cera acima é para justificar a grande expectativa que está a cercar o terceiro encontro pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com seu homólogo norte-americano Donald Trump. Não só na Bolsa de Valores brasileira B3, mas também nos gabinetes da CNI, da Fiesp, da Firjan, da Fiec, da CNA e da Faec e dos grandes conglomerados empresariais dos dois países há a natural ansiedade em torno do que os dois chefes de Estado decidirão a respeito da agenda de temas que os aguarda nesta quinta-feira, 7, na Casa Branca, em Washington.

A saber: 1) as facções do crime organizado devem ser tratadas como organizações terroristas, desejo de Donald Trump e de seu secretário de Estado, Marco Rubio, ou como grupos de narcotraficantes contra os quais o aparato estatal precisa de ser melhorado, principalmente no seu núcleo de inteligência, tese defendida por Lula e pelo seu time de assessores; 2) as reservas brasileiras de terras raras, que são a segunda do mundo e nas quais se encontram minerais cruciais para ímãs permanentes, turbinas eólicas, veículos elétricos e naves espaciais, podem ser exploradas por empresas norte-americanas, desde que todo esse esforço, principalmente o do seu beneficiamento industrial, agregando valor aos produtos, seja desenvolvido aqui, na geografia do Brasil, como defendem não apenas o presidente Lula, mas toda a liderança da indústria nacional; 3) o governo brasileiro seguirá retaliando o dos Estados Unidos, se persistirem as tarifas impostas por Trump a vários produtos exportados daqui para o mercado norte-americano.

Pelo que chega de Washington por meio das mídias jornalísticas e pelo que se comenta em Brasília, o encontro de hoje, do ponto de vista do Palácio do Planalto, deverá, para ter a repercussão política, econômica e eleitoral pretendida, render uma foto de Lula e Trump de mãos dadas, sorridentes, com uma legenda mais ou menos assim: “Brasil e EUA reajustam posições, deixam de lado as divergências semânticas e concordam em combater, juntos, o crime organizado. Os norte-americanos explorarão e industrializarão no Brasil as terras raras do país”.

Se for este o conteúdo do comunicado conjunto – se comunicado houver – a ser distribuído pelas duas chancelarias, a máquina de comunicação do PT será imediatamente ativada para produzir, não só o discurso da soberania nacional, já reiterado, mas a reconhecida capacidade do presidente Lula de, na mesa da negociação, convencer o presidente da maior potência econômica e bélica do planeta a concordar com seus fortes argumentos. E a baixa popularidade de hoje será revertida num estalar de dedos, basta aguardar as novas pesquisas.

Há um só temor que pode tisnar a reunião de hoje: possivelmente irritado pelas declarações de Lula nos fóruns de defesa da democracia realizados no mês passado em Madri e Barcelona, durante os quais o líder brasileiro disse que “o mundo não pode tolerar um presidente que faz ameaças diárias pelas redes sociais”, Trump poderá reproduzir o que fez com o presidente da Ucrânia, Volodomyr Zelensky, que, no salão oval da Casa Branca, foi humilhado ao vivo e em cores, em rede mundial de tevê. Em Brasília e em Washington, esta hipótese é 100% descartada. Se ela acontecer, Lula tem, bem decorada e na ponta da língua, a devida resposta. Lula e Trump são octogenários, ou seja, têm experiência e maturidade suficientes para tornar a reunião desta quinta-feira um acontecimento importante da geopolítica mundial.

Os dois governos têm interesses econômicos comuns – interesses políticos, nem tanto. Seus líderes são hábeis negociadores, e é por esta razão que todas as apostas são no sentido de que ambos encontrarão uma boa saída para as questões a serem tratadas hoje. Trump terá uma difícil eleição parlamentar em novembro; sua popularidade está em baixa e seu partido, o Republicano, sofre as consequências. Lula, que tentará, em outubro, a reeleição que poderá dar-lhe seu quarto mandato, encara, igualmente, o problema de popularidade em queda.