Marquise Incorporações cria The Dream Brokers para corretores
Trata-se de um clube de relacionamento estratégico voltado a corretores de imóveis que atuam no segmento de alto padrão em Fortaleza.
Novidade no mercado imobiliário de Fortaleza! A Marquise Incorporações, empresa do Grupo Marquise, está apresentando desde ontem o The Dream Brokers, um clube de relacionamento estratégico voltado a corretores de imóveis que atuam no segmento de alto padrão em Fortaleza.
A iniciativa integra o movimento de fortalecimento da incorporadora no mercado de alto luxo, ao aproximar a marca de profissionais-chave e estruturar uma rede qualificada de parceiros com atuação direta junto a esse público. Realizado no Hotel Gran Marquise, o evento foi dividido em dois encontros exclusivos: um jantar para doze embaixadores e um almoço para 25 corretores convidados.
Mais do que uma iniciativa comercial, o The Dream Brokers foi concebido como uma plataforma de relacionamento, curadoria e reconhecimento. O objetivo é estabelecer vínculos de longo prazo com corretores estratégicos, oferecendo acesso a experiências, informações e benefícios alinhados ao padrão dos empreendimentos da marca.
A proposta parte do entendimento de que o mercado de alto luxo exige não apenas produtos diferenciados, mas também uma relação próxima, contínua e qualificada com os profissionais que intermediam essas negociações.
"O The Dream Brokers nasce do entendimento de que o mercado de alto luxo exige mais do que venda - exige representação, curadoria e uma relação verdadeiramente diferenciada com quem está na ponta da negociação." afirmou Poliana Nobre, superintendente Comercial da Marquise Incorporações.
O evento também marca a apresentação oficial do The Dream, empreendimento que simboliza o reposicionamento da Marquise Incorporações no segmento premium. O projeto conta com a consultoria da Porsche Consulting nos processos construtivos, marca a primeira atuação da arquiteta Chris Silveira na região Nordeste e reúne ainda as assinaturas de Daniel Arruda e Beth Miyazaki.
O empreendimento inclui apartamentos de 223 m², com quatro suítes e quatro vagas na garagem, além de unidades de 190 m², com três suítes e três vagas, voltadas a um público que valoriza exclusividade e personalização. Para Poliana Nobre, a criação do clube e o lançamento do empreendimento integram uma mesma visão estratégica.
“Estamos retomando os lançamentos no alto luxo em Fortaleza a partir de um novo patamar de excelência - onde produto e relacionamento caminham no mesmo nível. Grandes ativos não se vendem, se representam. O The Dream simboliza essa nova fase, e o The Dream Brokers nasce como o elo com os profissionais que melhor interpretam e traduzem esse universo para o cliente final”, disse ela à coluna.
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