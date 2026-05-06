Marquise Incorporações cria The Dream Brokers para corretores

Novidade no mercado imobiliário de Fortaleza! A Marquise Incorporações, empresa do Grupo Marquise, está apresentando desde ontem o The Dream Brokers, um clube de relacionamento estratégico voltado a corretores de imóveis que atuam no segmento de alto padrão em Fortaleza.

A iniciativa integra o movimento de fortalecimento da incorporadora no mercado de alto luxo, ao aproximar a marca de profissionais-chave e estruturar uma rede qualificada de parceiros com atuação direta junto a esse público. Realizado no Hotel Gran Marquise, o evento foi dividido em dois encontros exclusivos: um jantar para doze embaixadores e um almoço para 25 corretores convidados.

Mais do que uma iniciativa comercial, o The Dream Brokers foi concebido como uma plataforma de relacionamento, curadoria e reconhecimento. O objetivo é estabelecer vínculos de longo prazo com corretores estratégicos, oferecendo acesso a experiências, informações e benefícios alinhados ao padrão dos empreendimentos da marca.

A proposta parte do entendimento de que o mercado de alto luxo exige não apenas produtos diferenciados, mas também uma relação próxima, contínua e qualificada com os profissionais que intermediam essas negociações.

"O The Dream Brokers nasce do entendimento de que o mercado de alto luxo exige mais do que venda - exige representação, curadoria e uma relação verdadeiramente diferenciada com quem está na ponta da negociação." afirmou Poliana Nobre, superintendente Comercial da Marquise Incorporações.

O evento também marca a apresentação oficial do The Dream, empreendimento que simboliza o reposicionamento da Marquise Incorporações no segmento premium. O projeto conta com a consultoria da Porsche Consulting nos processos construtivos, marca a primeira atuação da arquiteta Chris Silveira na região Nordeste e reúne ainda as assinaturas de Daniel Arruda e Beth Miyazaki.