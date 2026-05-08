Azul inicia vendas para nova rota Confins-Aracati
A Azul inicia as vendas para a nova operação entre Confins (MG) e Aracati (CE) a partir desta sexta-feira (8), conforme a companhia informou com exclusividade à Coluna.
Serão duas frequências semanais, às quintas e aos domingos, com voos a partir de outubro (confira os dias e horários na tabela abaixo).
Os voos serão operados com aeronaves Embraer E2 (capacidade para 136 passageiros por trecho).
Fortaleza manterá três ligações diárias com Confins, sendo que em uma delas, dependendo do dia, haverá pouso ou decolagem em Aracati.
O modelo triangular viabiliza economicamente a operação e movimenta o mercado regional.
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Com isso, Aracati passa a ter conectividade semelhante à de Jericoacoara, igualmente ligada àquele hub. A Azul será a única companhia a operar no aeroporto de Aracati.
A operação, concebida em parceria com o Governo do Ceará, amplia o acesso à Rota das Falésias, região que inclui Canoa Quebrada.
No fim de 2020, a Azul implantou voos entre Aracati e Campinas. Em janeiro de 2021, mesmo em plena pandemia, a rota registrou quase 65% de ocupação.
Com a nova operação conectando Aracati também a Fortaleza e Confins, a expectativa é de bons resultados desde o início.
*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.