Azul inicia vendas para nova rota Confins-Aracati

A Azul inicia as vendas para a nova operação entre Confins (MG) e Aracati (CE) a partir desta sexta-feira (8), conforme a companhia informou com exclusividade à Coluna.

Serão duas frequências semanais, às quintas e aos domingos, com voos a partir de outubro (confira os dias e horários na tabela abaixo).

Os voos serão operados com aeronaves Embraer E2 (capacidade para 136 passageiros por trecho).

Legenda: A malha contempla saídas de Confins às 9h10, com chegada em Aracati ao meio-dia. No trecho Araca-–Fortaleza, a decolagem ocorre às 12h40, com chegada às 13h25. No retorno, o voo Fortaleza-Aracati parte às 13h35, pousando às 13h20, e segue para Confins com decolagem às 14h00 e chegada prevista às 16h50. Foto: Divulgação Azul

Fortaleza manterá três ligações diárias com Confins, sendo que em uma delas, dependendo do dia, haverá pouso ou decolagem em Aracati.

O modelo triangular viabiliza economicamente a operação e movimenta o mercado regional.

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Com isso, Aracati passa a ter conectividade semelhante à de Jericoacoara, igualmente ligada àquele hub. A Azul será a única companhia a operar no aeroporto de Aracati.

A operação, concebida em parceria com o Governo do Ceará, amplia o acesso à Rota das Falésias, região que inclui Canoa Quebrada.

No fim de 2020, a Azul implantou voos entre Aracati e Campinas. Em janeiro de 2021, mesmo em plena pandemia, a rota registrou quase 65% de ocupação.

Com a nova operação conectando Aracati também a Fortaleza e Confins, a expectativa é de bons resultados desde o início.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.