Pix Automático: entenda as vantagens e os cuidados para usar com segurança

Nos últimos anos, o Pix revolucionou as transações financeiras no Brasil, tornando-se uma ferramenta essencial para milhões de usuários. Recentemente, mais uma inovação foi anunciada: o Pix Automático.

Mas, afinal, o que é essa novidade, como funciona e quais os benefícios e cuidados que devemos ter?

O Pix Automático é uma evolução do Pix tradicional, permitindo agendamentos recorrentes para pagamentos automáticos. Similar ao débito automático, ele possibilita que usuários autorizem cobranças periódicas diretamente por meio do Pix, facilitando ainda mais o pagamento de contas como assinaturas, planos de celular e mensalidades.

A funcionalidade estará disponível para uso a partir de 16 de junho de 2025, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil.

Para utilizar o Pix Automático, o usuário precisa autorizar uma cobrança recorrente junto ao prestador de serviço, definindo um valor máximo mensal ou semanal. A operação é validada com uma única autorização inicial pela instituição financeira, que passa então a debitar os valores automaticamente, conforme combinado.

Veja também Ana Alves Como os juros afetam o seu bolso? Veja dicas para enfrentar o cenário atual Ana Alves Assinaturas digitais e o novo rosto do endividamento no Brasil Ana Alves Economia no Brasil em 2025: Tendências e impactos no bolso do brasileiro

Benefícios do Pix Automático

Entre os principais benefícios do Pix Automático estão:

Comodidade: Elimina a necessidade de lembrar datas de vencimento e realizar pagamentos manuais constantemente.

Rapidez e Eficiência: Pagamentos são realizados de forma imediata, sem intermediários ou atrasos.

Controle Financeiro Aprimorado: Facilita a gestão de gastos mensais e contribui para o planejamento financeiro.

Segundo dados do Banco Central (2024), o Pix já supera as formas tradicionais de pagamento, com mais de 2 bilhões de transações mensais. A expectativa é de que a modalidade automática amplie esse número, ao proporcionar mais conveniência e segurança aos usuários.

Impacto Econômico

O Pix Automático deve trazer impactos positivos para a economia brasileira. Pequenas e médias empresas (PMEs), por exemplo, se beneficiam com a previsibilidade de fluxo de caixa, redução de custos com boletos e menor inadimplência.

Um levantamento da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN, 2024) mostra que empresas que adotaram o Pix Automático reduziram em média 30% os atrasos nos pagamentos, fortalecendo seu capital de giro.

Além disso, o Pix Automático contribui significativamente para a inclusão bancária, permitindo que pessoas sem cartão de crédito ou conta em bancos tradicionais passem a utilizar serviços financeiros com facilidade.

Com apenas uma conta digital e acesso ao Pix, é possível realizar pagamentos recorrentes, criar um histórico financeiro e integrar-se ao sistema bancário formal.

Principais cuidados e golpes relacionados

Apesar dos avanços, o crescimento do Pix também atraiu golpistas. Embora o sistema seja tecnicamente seguro, a atenção dos usuários é essencial. Os cuidados recomendados incluem:

Verificar cuidadosamente as autorizações dadas a empresas, conferindo o CNPJ e a identidade do recebedor.

Não fornecer senhas ou códigos recebidos via SMS a terceiros.

Evitar clicar em links suspeitos enviados por e-mail ou mensagens instantâneas.

Segundo relatório da Serasa Experian (2025), os golpes relacionados ao Pix cresceram 30% no último ano. Entre os mais comuns estão:

Falsas autorizações de Pix Automático: Vítimas autorizam cobranças sem perceber que estão lidando com empresas falsas.

Golpe do falso funcionário de banco: Criminosos simulam atendimento bancário para roubar dados pessoais e bancários.

Golpe do "bug" do Pix: Ofertas falsas prometem retorno dobrado ou reembolso após transferências via Pix.

O Pix Automático é uma ferramenta inovadora que promove mais conveniência, eficiência e controle financeiro tanto para pessoas físicas quanto para empresas.

Além de representar um passo importante na modernização dos meios de pagamento no Brasil, também é um instrumento de inclusão financeira.

No entanto, para que seus benefícios sejam plenamente aproveitados, é fundamental que usuários estejam atentos às práticas de segurança.

Com a devida cautela, o Pix Automático tem tudo para se tornar um dos principais aliados da educação financeira e do fortalecimento da economia brasileira.

Pensem nisso e até a próxima!

Ana Alves

@anima.consult

animaconsultoria@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante