BC lança Pix Automático para pagamentos recorrentes; saiba como vai funcionar

A partir desta quarta-feira (4), o Banco Central inicia a apresentação, para empresas e instituições financeiras, do Pix Automático, uma nova funcionalidade que permite realizar pagamentos recorrentes de forma automática. A operação da ferramenta começa oficialmente no próximo dia 16, mas alguns bancos já estão com a modalidade em implementação nos sistemas de operação digital.

Com o novo método, o cliente poderá autorizar uma única vez o pagamento de contas frequentes com valor fixo — como as de luz, telefone, mensalidades escolares, academias, condomínios, seguros e assinaturas — sem precisar repetir a autorização a cada nova cobrança.

Durante a ativação, o usuário deverá estabelecer regras, como, por exemplo, o valor máximo por cobrança. Se o valor da cobrança futura não estiver de acordo com o estipulado, será possível cancelar o pagamento até as 23h59 do dia anterior ao vencimento.

Caso a conta do cliente não tenha saldo suficiente no momento da cobrança, o sistema fará três novas tentativas de débito ao longo de sete dias, e o usuário será informado dessas tentativas para poder regularizar a situação e manter o serviço contratado.

O serviço não terá custos para quem paga, mas os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços poderão ser tarifados, dependendo do arranjo com seus provedores de pagamento.

PASSO A PASSO: COMO FUNCIONA O PIX AUTOMÁTICO

Verifique se a empresa com a qual você tem contrato (como academia, escola ou serviço de streaming) já oferece o Pix Automático.

Caso positivo, será necessário autorizar o uso da modalidade e configurar regras, como limite de valor por cobrança e se haverá uso de linha de crédito.

Antes da data do vencimento, a empresa envia a cobrança ao banco do cliente.

O banco agenda o pagamento e notifica o cliente para que ele possa revisar a cobrança no aplicativo da conta.

No dia programado, o pagamento é realizado automaticamente, conforme os critérios definidos na autorização.

Quais as diferenças entre Pix Automático e débito automático?

Segundo o Banco Central, existem algumas diferenças entre o Pix Automático e o já conhecido débito automático. Embora ambos sirvam para pagamentos recorrentes, o Pix traz mais flexibilidade ao usuário. Ele permite que o cliente autorize uma cobrança apenas uma vez e configure limites e preferências, além de ser notificado previamente, antes do pagamento acontecer.

No débito automático tradicional, a autorização é feita ao contratar o serviço ou abrir a conta, e o valor é debitado automaticamente, sem aviso. Além disso, o gerenciamento de autorizações costuma depender da instituição financeira, o que limita o controle do cliente.

Outro ponto importante, segundo o BC, é que o Pix Automático tende a ser gratuito para o pagador, enquanto o débito automático pode envolver taxas cobradas pelo banco. Além disso, o Pix conta com o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que permite recuperar valores em caso de fraudes, enquanto o débito depende dos sistemas próprios de cada banco.

Tem diferença entre o Pix Automático e o Pix Agendado Recorrente?

Outra funcionalidade que pode ser confundida com a nova modalidade é o Pix Agendado Recorrente. Apesar de também facilitar pagamentos frequentes, ele tem um foco diferente.

A modalidade foi criada para usuários que desejam programar transferências periódicas para outras pessoas físicas, como, por exemplo, enviar uma mesada mensal para um filho, ajudar financeiramente um familiar ou pagar por serviços informais, como faxinas ou jardinagem. Diferentemente do Pix Automático, ele não envolve cobranças emitidas por empresas e é configurado diretamente pelo usuário, que determina o valor e a frequência das transferências.

O Pix Agendado Recorrente é obrigatório nos bancos desde outubro de 2024 e funciona como uma espécie de agendamento fixo, sem a necessidade de autorização de terceiros.

*Estagiária sob supervisão da editora Mariana Lazari